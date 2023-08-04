聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸關係快速惡化 藍：已不容緊張狀態

聯合報／ 記者蔡晉宇劉宛琳林縉明屈彥辰／台北報導
國民黨立委陳以信。記者胡經周／攝影
國民黨立委陳以信。記者胡經周／攝影

美國眾議院前議長裴洛西訪台滿周年，民進黨涉外人士表示，這一年來美日歐等國訪團陸續來台，足見世界理念相同民主國家和台灣站在一起的堅定態度；國民黨發言人林家興表示，這一年來包括美國國內，都透露出對於這類對台支持行動，可能適得其反的訊息，也令各方十分關注與省思。

民進黨涉外人士表示，裴洛西去年出訪台灣，美國國內行政部門及國會朝野，皆表達一致支持，反倒是中共一再以此為藉口威嚇、侵擾台灣；台灣期待與其他民主夥伴的一起努力下，共同維護台海及區域的和平穩定。

國民黨立委陳以信分析，去年裴洛西訪台之後發生轉變，兩岸關係快速惡化、共機擾台軍演頻繁，大陸明顯要讓這種情況變成新常態，也造成造成西太平洋軍事上的緊張情勢升高。近來美中關係開始變化，台灣情勢已不容有過度緊張的狀態。

美國 裴洛西 國民黨 陳以信 美中關係 共機擾台 林家興 軍演

延伸閱讀

裴洛西訪台一周年發聲明 外交部：誠摯感謝

裴洛西訪台周年 陸空軍發布視頻：我的戰鷹繞著寶島飛

裴洛西訪台一週年發表聲明 強調美國與台灣人民同在

前瞻補助高雄拿四成台中僅4％ 林家興：綠連演都不演了

相關新聞

訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在...

新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜...

兩岸關係快速惡化 藍：已不容緊張狀態

美國眾議院前議長裴洛西訪台滿周年，民進黨涉外人士表示，這一年來美日歐等國訪團陸續來台，足見世界理念相同民主國家和台灣站在...

【即時短評】中捷藍線卡了誰？ 政治人物應慎辨

台中捷運藍線為什麼會拖這麼久無法興建，執政黨有沒有刻意卡台中市長盧秀燕，這幾日隨著前瞻預算分配是否公允，呈現的儼然就是一...

裴洛西訪台周年 陳以信：現面臨和平與戰爭的選擇

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已滿一周年，國民黨立委陳以信今對裴洛西訪台後的美中台三方關係變化，...

藍批前瞻預算高市獨拿近四分之一「分配不均還轉移焦點」

審計部日前公布特別預算審核報告，國民黨立法院黨團今表示，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦