兩岸關係快速惡化 藍：已不容緊張狀態

美國眾議院前議長裴洛西訪台滿周年，民進黨涉外人士表示，這一年來美日歐等國訪團陸續來台，足見世界理念相同民主國家和台灣站在一起的堅定態度；國民黨發言人林家興表示，這一年來包括美國國內，都透露出對於這類對台支持行動，可能適得其反的訊息，也令各方十分關注與省思。

民進黨涉外人士表示，裴洛西去年出訪台灣，美國國內行政部門及國會朝野，皆表達一致支持，反倒是中共一再以此為藉口威嚇、侵擾台灣；台灣期待與其他民主夥伴的一起努力下，共同維護台海及區域的和平穩定。

國民黨立委陳以信分析，去年裴洛西訪台之後發生轉變，兩岸關係快速惡化、共機擾台、軍演頻繁，大陸明顯要讓這種情況變成新常態，也造成造成西太平洋軍事上的緊張情勢升高。近來美中關係開始變化，台灣情勢已不容有過度緊張的狀態。