聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

聯合報／ 本報記者張文馨
台海現狀和美中關係現狀都已非昔日樣貌。本報資料照片
台海現狀和美中關係現狀都已非昔日樣貌。本報資料照片

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜登政府已好一陣子不說這句話，但台海現狀和美中關係現狀都已非昔日樣貌。

表面上，兩岸維持分治、互不隸屬的「現狀」，美國依據台灣關係法對台軍售；但實際上就如同共軍機艦一樣，台美中三方都不斷越線，試探各方的底線，現狀在「滾動式調整」中。

台海現狀的表面沒有改變，兩岸依然維持實質分治，美國仍然依據台灣關係法對台軍售並保持自身軍力，以抗衡危及台灣安全及社會經濟制度的武力或高壓手段；但美中台三方的政治與軍事角力已發生實質變化。

美國在日本沖繩部署新的陸戰隊單位，提升日本的飛彈打擊能力；增加在菲律賓的美軍基地；將美國與其他國家在印太區域的巡航和演習檯面化；與英澳共組ＡＵＫＵＳ，協助澳洲打造核動力潛艦；並動用總統提撥授權（ＰＤＡ），援助台灣價值三點四五億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育。

種種作為都是基於已存或可能的新現狀所做出的應對，從這個角度來看，現狀其實已經被改變或更新。

為何拜登政府不再反覆強調這項事實？主要原因在於美中關係的現狀也在變化。

美中競爭的主旋律是不變的，相較於川普政府時代的全面開戰，拜登政府收攏打擊範圍，升高打擊力道，同時尋求與中國大陸恢復對話並和緩緊張。面對台灣議題，白宮、國務院到國防部等眾官員都一致淡化談話力度，反覆重申美國政策並簡化針對台海議題的看法。

美中外交系統從上到下數月來密集互動，為中國大陸外交部長王毅訪問華府與中國大陸國家主席習近平訪問美國做準備；涉外人士感嘆，風向在轉變了。

無論是台海或美中關係，現狀都在動態發展，美中台三方都有避免衝突的共同目標，但也要認知到，中方擴大對台灣、對區域以及對全球的影響力行動，運用灰色地帶行動在軍事和心理上雙重施壓台灣，切香腸式的改變現狀是現在進行式。

美國 台海 拜登

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國匹茲堡猶太教堂槍擊案，槍手判處死刑／泰國前進黨退出八黨聯盟、地產大亨斯雷塔競選總理

跟拜登政府唱反調 英特爾將在深圳蓋晶片創新中心

【重磅快評】賴有事vs.侯安心 總統大選外交戰場起風

美再制裁涉新疆強迫勞動2中企 北京強烈譴責：將採有力措施

相關新聞

訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在...

新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜...

【即時短評】中捷藍線卡了誰？ 政治人物應慎辨

台中捷運藍線為什麼會拖這麼久無法興建，執政黨有沒有刻意卡台中市長盧秀燕，這幾日隨著前瞻預算分配是否公允，呈現的儼然就是一...

裴洛西訪台周年 陳以信：現面臨和平與戰爭的選擇

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已滿一周年，國民黨立委陳以信今對裴洛西訪台後的美中台三方關係變化，...

藍批前瞻預算高市獨拿近四分之一「分配不均還轉移焦點」

審計部日前公布特別預算審核報告，國民黨立法院黨團今表示，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府...

法國建軍法案捍衛台海？ 藍委質疑政府誤判情勢

法國總統馬克宏頒布了「七年建軍法案」，內容包括捍衛台海自由航行權。政府和民進黨人士大加肯定。立委馬文君今天表示，台海情勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦