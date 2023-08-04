新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜登政府已好一陣子不說這句話，但台海現狀和美中關係現狀都已非昔日樣貌。

表面上，兩岸維持分治、互不隸屬的「現狀」，美國依據台灣關係法對台軍售；但實際上就如同共軍機艦一樣，台美中三方都不斷越線，試探各方的底線，現狀在「滾動式調整」中。

台海現狀的表面沒有改變，兩岸依然維持實質分治，美國仍然依據台灣關係法對台軍售並保持自身軍力，以抗衡危及台灣安全及社會經濟制度的武力或高壓手段；但美中台三方的政治與軍事角力已發生實質變化。

美國在日本沖繩部署新的陸戰隊單位，提升日本的飛彈打擊能力；增加在菲律賓的美軍基地；將美國與其他國家在印太區域的巡航和演習檯面化；與英澳共組ＡＵＫＵＳ，協助澳洲打造核動力潛艦；並動用總統提撥授權（ＰＤＡ），援助台灣價值三點四五億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育。

種種作為都是基於已存或可能的新現狀所做出的應對，從這個角度來看，現狀其實已經被改變或更新。

為何拜登政府不再反覆強調這項事實？主要原因在於美中關係的現狀也在變化。

美中競爭的主旋律是不變的，相較於川普政府時代的全面開戰，拜登政府收攏打擊範圍，升高打擊力道，同時尋求與中國大陸恢復對話並和緩緊張。面對台灣議題，白宮、國務院到國防部等眾官員都一致淡化談話力度，反覆重申美國政策並簡化針對台海議題的看法。

美中外交系統從上到下數月來密集互動，為中國大陸外交部長王毅訪問華府與中國大陸國家主席習近平訪問美國做準備；涉外人士感嘆，風向在轉變了。

無論是台海或美中關係，現狀都在動態發展，美中台三方都有避免衝突的共同目標，但也要認知到，中方擴大對台灣、對區域以及對全球的影響力行動，運用灰色地帶行動在軍事和心理上雙重施壓台灣，切香腸式的改變現狀是現在進行式。