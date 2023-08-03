藍批前瞻預算高市獨拿近四分之一「分配不均還轉移焦點」

審計部日前公布特別預算審核報告，國民黨立法院黨團今表示，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府就獨拿1265億元，佔所有補助近四分之一，而其他五都及十六縣市分配剩下的四分之三的預算，明顯已經分配不均、大小眼。

國民黨團表示，民進黨政府高官們無法合理解釋為何獨厚高雄市，行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人卻只會說國民黨以前擋前瞻，根本是轉移焦點。

國民黨團表示，要問民進黨政府，國民黨執政縣市首長為地方爭取建設預算，是地方首長的職責，何錯之有？且為何民進黨六位現任台中市立委不為地方爭取預算，是不是也要給台中市市民一個說法？

國民黨團指出，民進黨政府針對民進黨執政縣市「要五毛給二百」，前鎮漁港預算由3000萬元暴增至81億元、屏鵝公路桿線地下化暨種樹百里2.0計劃，也由48.8億元暴增至78億元，還有新竹市棒球場改建案暴增至12億元，都是補助看顏色的最佳例證。