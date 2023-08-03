藍批前瞻預算高市獨拿近四分之一「分配不均還轉移焦點」
審計部日前公布特別預算審核報告，國民黨立法院黨團今表示，前瞻基礎建設預算民進黨政府補助地方政府5358億元，光高雄市政府就獨拿1265億元，佔所有補助近四分之一，而其他五都及十六縣市分配剩下的四分之三的預算，明顯已經分配不均、大小眼。
國民黨團表示，民進黨政府高官們無法合理解釋為何獨厚高雄市，行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人卻只會說國民黨以前擋前瞻，根本是轉移焦點。
國民黨團表示，要問民進黨政府，國民黨執政縣市首長為地方爭取建設預算，是地方首長的職責，何錯之有？且為何民進黨六位現任台中市立委不為地方爭取預算，是不是也要給台中市市民一個說法？
國民黨團指出，民進黨政府針對民進黨執政縣市「要五毛給二百」，前鎮漁港預算由3000萬元暴增至81億元、屏鵝公路桿線地下化暨種樹百里2.0計劃，也由48.8億元暴增至78億元，還有新竹市棒球場改建案暴增至12億元，都是補助看顏色的最佳例證。
國民黨團表示，台中市為全台第二多人口的都市，爭取台中捷運藍線預算拖延至今，遲遲不願補助、核定計劃，請問全台非民進黨執政縣市的國民，就不是國民，地方建設就必須被迫停擺，必須當二等國民？要五毛還四處挑眼找麻煩？這才是民進黨政府高官們必須回答全民的問題。
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