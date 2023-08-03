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蔡總統用簡體字慰問中國水患 綠委：人道關懷超越國界

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

颱風杜蘇芮侵襲中國大陸，蔡英文總統在推特用簡體字發文，表達關心與慰問，民進黨立委王定宇今天說，台灣是善良的國度，永遠樂於伸出援手，人道的關懷超越國界，這是非常溫暖、善良的舉動，同時希望中國人民能夠早日脫離水患。

中國大陸北京、河北及天津等多地暴雨釀災，蔡總統前天晚間在推特用簡體字發文指出，中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡，她要表達關心與慰問，期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。

王定宇今天受訪時表示，對於中國因為水患受苦的民眾，蔡總統用簡體字表達關心，而我方政府也已經表達，如果有需要，我們願意給予援助，台灣是善良的國度，對於全世界受災的地方，台灣人永遠都樂於伸出援手。

王定宇說，中國北京跟河北地區因為水患，透過他們熟悉的語言文字，蔡總統簡體字表達關懷，人道的關懷超越國界，希望透過這樣的釋出善意讓中國人民知道，台灣是民主的政府，不管誰當選都不會把中國人當仇敵。

北京 王定宇 杜蘇芮颱風 蔡英文 推特

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