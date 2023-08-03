【重磅快評】韓國瑜社宅掛零？陳其邁別低估民眾智慧

民進黨總統參選人賴清德今天出席高雄社宅開工動土典禮，主角之一的高雄市長陳其邁會前受訪被問到前鎮漁港改建經費暴增的話題，呼籲地方建設不應分藍綠，但稍後上台致詞大談社宅政績，卻直指韓國瑜擔任市長時期的社宅規劃興建掛零。但韓在市長任內不僅出席社宅開工典禮，也曾視察社宅完工，陳其邁是被幕僚誤導，還是刻意操作，只有他自己心裡明白。

陳其邁今早對於前鎮漁港改建經費暴增的話題餘怒未消，指這件事是中央地方合作，讓農民漁民能受到最好的照顧，不要選舉到了，硬要分藍綠，把一樁大家共同合作，讓人民生活能改善、建設能增加的事情，硬把它抹黑，他非常不以為然。

一番義正詞嚴的訪談之後，陳其邁轉身主持三民區東和安居社會住宅開工動土典禮，他致詞時不忘推崇賴清德擔任行政院長任內成立的住都中心大力推動社宅興建，並說機會是留給準備好的人，花媽（陳菊）任內規劃與建社宅481戶，韓國瑜是0件，他推動社宅的目標是年底達到一萬八千戶。

陳其邁說得眉飛色舞，不管年底一萬八千戶是否真能達標，還是決標、發包、規劃設計都算在內，完工啟用絕對是不可能的任務，因為根據社會住宅推動聯盟去年8月公布的六都社宅成績單，高雄市只有2939戶，其中還包括尚在規劃設計的建案，對社宅有需求的市民恐怕還有得等。

只是，陳其邁要吹噓自己也就罷了，拿不實的數據把韓國瑜拉進來當墊背，這就不厚道了。韓國瑜在高雄市長任內，縱使推動社宅成績不算亮眼，但好歹也有做一點事，無論如何也不會掛零。

2020年3月罷韓團體指韓國瑜沒推動社會住宅，當時的市府都發局拿出數據，指韓上任1年陸續推動3處社宅興建，包括苓雅區機11社宅245戶、前金區舊警舍社宅45戶等二處動工，並規畫設計三民區中都社宅114戶，三處總計407戶，韓市府1年的績效已經比陳菊市長任內的315戶高出許多。

如果都發局三年前的數據無誤，那陳其邁今天的數據就一定有問題，陳菊任內一口氣增加了166戶，韓國瑜任內至少407戶的數字則全部歸零，那2019年5冃30日高雄首座社宅動工，當時擔任市長的韓國瑜前往興建基地「機11」祈福執鏟，鏟的是什麼工地？2020年5月29日韓國瑜前往前金區視察舊警察宿舍改造的社宅，看的又是那個建案？

陳其邁一口抹煞韓國瑜的市政成績，行徑正如行政院前院長蘇貞昌貶抑國民黨總統參選人侯友宜的社宅政績。今年五月蘇貞昌出席賴清德新北市「信賴台灣之友會」成立活動，指他在行政院長任內到新北市主持4次社宅動工 ，市府都派副市長到場，侯友宜一次都沒來過。

新北市府反擊，2019年中和保二的社宅專案說明會、2021年江翠段青年社宅動工，侯友宜都與蔡英文總統同框。蘇貞昌的女兒蘇巧慧批新北市政府「偷換概念」，但問題是，市長和總統同框會比不上和院長同框嗎？蘇貞昌是要爭什麼？

陳其邁不提韓市府一年推動407戶社宅的政績，還誤植為「0」件，比蘇貞昌只說侯友宜缺席他的場子，不提侯友宜和蔡英文同框，更是低估了民眾的智慧，套句民眾黨立委張其祿的話，「呼籲民進黨別太常做這種事」。