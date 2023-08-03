盧秀燕指中央卡台中捷運藍線 蘇貞昌反指2因素駁「壓案」

台中捷運藍線再成政治攻防焦點。遭指「壓案」前行政院長蘇貞昌今發文指出，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎。蘇更說，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

中市交通局說明，交通部審查捷運藍線綜合規畫過程中，多為要求市府釐清經費增加原因及其責任歸屬等，針對報告所提亦要求加強說明，非檢討或修正，市府均積極配合。捷運藍線環評已於去年9月審查通過，綜合規畫方案及相關內容合宜且合理，目前綜規已由交通部審查通過，但行政院遲未核定。

台中市長盧秀燕近日針對捷運藍線進度吐苦水，盼中央不要退回或擱置捷運藍線；國民黨立委賴士葆也吐露，盧曾告訴他，該案被前行政院長蘇貞昌壓住，請他幫忙說情通融，讓案子通過。

「這是尊重專業，也是為全民看緊荷包」。蘇貞昌表示，台中捷運藍線由前院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需總經費981.49億元。而他卸任院長後，2023年3月13日藍線最近一次的函報，總經費已暴增到1615.14億元。增加了633億的經費，站點和路線又大改，中央的責任，當然是審慎審查後才能盡快核定。

但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠之車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套當然都要再釐清。

蘇貞昌批評，前瞻軌道建設當初在立法院，國民黨丟水球、撒麵粉拚命阻擋，但預算通過後，民進黨政府不分藍綠縣市全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績，不過，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

交通局強調，近年由於全球疫情、烏俄戰爭等因素，營建原物料大漲，工程預算也將逐年攀升，市府參考市場行情及中央單位審查意見，依照實際情形調整經費，降低蓋不了的風險，持續極力爭取軌道建設，盼行政院能早日核定、早日開工，帶給大台中地區更便利的大眾交通工具。