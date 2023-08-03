快訊

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

山區修電塔外包工程車翻落山谷釀4命危2傷 台電回應了

盧秀燕指中央卡台中捷運藍線 蘇貞昌反指2因素駁「壓案」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
行政院前院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影
行政院前院長蘇貞昌。記者林澔一／攝影

台中捷運藍線再成政治攻防焦點。遭指「壓案」前行政院長蘇貞昌今發文指出，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎。蘇更說，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

中市交通局說明，交通部審查捷運藍線綜合規畫過程中，多為要求市府釐清經費增加原因及其責任歸屬等，針對報告所提亦要求加強說明，非檢討或修正，市府均積極配合。捷運藍線環評已於去年9月審查通過，綜合規畫方案及相關內容合宜且合理，目前綜規已由交通部審查通過，但行政院遲未核定。

台中市長盧秀燕近日針對捷運藍線進度吐苦水，盼中央不要退回或擱置捷運藍線；國民黨立委賴士葆也吐露，盧曾告訴他，該案被前行政院長蘇貞昌壓住，請他幫忙說情通融，讓案子通過。

「這是尊重專業，也是為全民看緊荷包」。蘇貞昌表示，台中捷運藍線由前院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需總經費981.49億元。而他卸任院長後，2023年3月13日藍線最近一次的函報，總經費已暴增到1615.14億元。增加了633億的經費，站點和路線又大改，中央的責任，當然是審慎審查後才能盡快核定。

但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠之車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套當然都要再釐清。

蘇貞昌批評，前瞻軌道建設當初在立法院，國民黨丟水球、撒麵粉拚命阻擋，但預算通過後，民進黨政府不分藍綠縣市全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績，不過，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

交通局強調，近年由於全球疫情、烏俄戰爭等因素，營建原物料大漲，工程預算也將逐年攀升，市府參考市場行情及中央單位審查意見，依照實際情形調整經費，降低蓋不了的風險，持續極力爭取軌道建設，盼行政院能早日核定、早日開工，帶給大台中地區更便利的大眾交通工具。

台中捷運 國民黨 蘇貞昌 盧秀燕

延伸閱讀

【重磅快評】漁港補助變大270倍 陳其邁拉韓嗆侯皆算計

蘇貞昌嗆吃米不知米價 游淑慧舉這2例反擊：誰不知米價？

農業部成立 蘇貞昌：國民黨冷嘲熱諷 35年前也欺負農民

為前瞻嗆「吃米不知米價」網曝歐洲漁港造價酸爆蘇貞昌

相關新聞

談前鎮漁港陳其邁又震怒！反指大台北都會區已拿6775億捷運補助

81億前鎮漁港改建案沸騰，高雄市長陳其邁深夜先在臉書發文鳴不平後，今早參加「本和安居」社宅動土前受訪，又主動說明爭取建設...

盧秀燕指中央卡台中捷運藍線 蘇貞昌反指2因素駁「壓案」

台中捷運藍線再成政治攻防焦點。遭指「壓案」前行政院長蘇貞昌今發文指出，國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633...

沒颱風假被罵翻 黃光芹曝七級暴風圈機率：我挺張善政

桃園市今天沒放颱風假，市長張善政臉書被灌爆罵翻，資深媒體人黃光芹今天在臉書說「這次，我挺張善政！」黃提到，颱風假這幾年放...

國慶焰火哪裡辦成立委交鋒戰火 蔡壁如批蔡其昌「無腦」

今年國家焰火原本要在梧棲漁港施放，後來討論要改地點，立法院副院長蔡其昌前天說應該留在海線，清泉崗比較適合，要在中一選區參...

才傾斜8度就棄船...天使輪在選舉前沉沒 時機耐人尋味

7月20日上午，停泊高雄港外海的帛琉籍貨櫃船天使輪因不明原因船身傾斜沉沒，船長宣布棄船，該船承載的1349只空貨櫃中約600只空貨櫃漂流於高屏外海。海洋界稱讚航港局「嚴格把關」，守住「緊急進港」的基本底線。如果當時貿然同意天使輪從一港口進港，可能因船艙進水，半途沉沒，「堵住一港口出入航道才嚴重」。 600只貨櫃數量確實驚人，光是這些貨櫃漂流海上就足以影響航道、堵住港口出入，若再加上油料外洩，嚴重性將更勝於貨櫃漂流。在台灣重要選舉前夕發生這樣史無前例的事件，實難令人不產生聯想，究竟是有心人士刻意操弄，還是真的只是個意外？

澎湖議長涉貪千萬交保「神隱」　地方人士指沒聽說要辭

彰化縣議長謝典林退出國民黨，引發黨內憂心骨牌效應，其中澎湖縣6連霸的議長劉陳昭玲，因涉縣府人事關說、收賄等案，被檢方起訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦