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澎湖議長涉貪千萬交保「神隱」 地方人士指沒聽說要辭
彰化縣議長謝典林退出國民黨，引發黨內憂心骨牌效應，其中澎湖縣6連霸的議長劉陳昭玲，因涉縣府人事關說、收賄等案，被檢方起訴，上個月5日被法院裁定1000萬交保，地方人士指，議長交保後，鮮少看到在公開場合露面，也未聽說她要辭議長，國民黨家務事由國民黨去操心。
劉陳昭玲和機要秘書陳淑美捲入貪瀆案，被檢方羈押3個月，上個月4日遭檢方以共同犯貪汙治罪條例起訴。另涉案的澎湖公共車船管理處前處長賴淨明等8人坦承犯行，分別繳公庫5萬至30萬元，獲緩起訴處分。
劉陳遭起訴後，移審澎湖地方法院，5日被裁定1000萬交保，並限制出境、出海8個月，且需每天到派出所報到。
據了解，羈押3月餘的劉陳昭玲出庭時頭髮已斑白、憔悴許多，千萬交保金額刷新澎湖地檢署10餘年來罕見的重金交保記錄。
對於近來彰化縣議長謝典林退出國民黨，引發黨內憂心骨牌效應，國民黨籍的議長劉陳昭玲在交保後，是否也會「跟風」請辭議長職務，澎湖地方政壇人士指出，議長在交保後近乎「神隱」，鮮少看到她出現在公開場合。
地方人士表示，近來未聽說劉陳昭玲會辭掉議長職務的消息，若她未辭議長，在縣議會於10月定期大會召開前未被法院判刑，仍可主持議會。
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