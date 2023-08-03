談前鎮漁港陳其邁又震怒！反指大台北都會區已拿6775億捷運補助

81億前鎮漁港改建案沸騰，高雄市長陳其邁深夜先在臉書發文鳴不平後，今早參加「本和安居」社宅動土前受訪，又主動說明爭取建設原委，他重申，地方的建設需求不應分藍綠，「難道討海人就那麼不值嗎？」對近期前鎮漁港案被抹黑歪曲，他更說，「我很不以為然」。

陳其邁說，地方的需求不應該分藍綠，只要對民眾有利的事情都應該要去做」，前鎮漁港就是一個最好的例子。

他還原前鎮漁港改建案爭取過程，指2019年5月高雄區漁會跟高雄市政府去函中央，當年10月29日行政院前院長蘇貞昌到高雄視察時，指示應增加預算規畫，隔年5月1日還是韓市長在任，當時農委會就去函國發會把預算規模增至40億。那時他擔任行政院副院長，知道前鎮漁港漁民的需求，所以中央、地方合作，希讓農民、漁民受到最好的照顧。

「不要選舉到了，硬要分藍綠，把一樁大家共同合作，讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情硬把它抹黑。」陳其邁說，昨晚他還看到一直持續在散播這種似是而非的言論，「我非常不以為然」。

陳其邁說，高雄遠洋漁業占全台灣鎮87%，幾乎大家餐桌上吃到遠洋的，都是高雄漁民辛苦出海搏命掙來的，這些漁民當回到前鎮漁港，面對一個已經50年破破爛爛，不符合衛生標準的漁港，不管本國籍、外國籍漁工連上岸要洗個澡都不行，每次歐盟官員來檢查，漁民都膽顫心驚，「假如漁市場沒有改善，有些外銷漁貨就沒辦法順利出口，當所有的國家都要求要符合HACCP衛生標準時，我們還停留在50年前，試想漁民情何以堪」？

「照顧漁民應是不分藍綠大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎，難道他們就不重要嗎？」陳其邁說，假如硬要做選舉的操作，是不是國民黨候選人當選後，這80億的漁港建設經費就取消？他更質問，大台北都會區已經拿6775億捷運建設補助，高雄及其他縣市都在後面苦苦追趕，是不是國民黨候選人當選後，這些補助也要取消？

針對前鎮漁港案，陳其邁掩不住怒氣，指這對高雄人、對高雄的討海人來講情何以堪，「討海人的生命不重要，討海人的建設不重要，我沒辦法認同，我相信高雄所有的漁民也沒有辦法認同」。