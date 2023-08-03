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法在台協會主任公孫孟將離任 外交部頒發獎章

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
法國在台協會主任公孫孟（Jean-François_Casabonne-Masonnave）（右）向外交部長吳釗燮（左）辭行。圖／外交部提供
法國在台協會主任公孫孟（Jean-François_Casabonne-Masonnave）（右）向外交部長吳釗燮（左）辭行。圖／外交部提供

外交部吳釗燮昨下午在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」予即將離任的法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave），表彰公孫孟駐台4年期間戮力推動雙方在多項領域的合作及交流。

公孫孟自2019年起駐台，今年任期期滿，將於近期離任，吳釗燮感謝公孫孟積極促進台法在經貿、科技、教育、文化等各領域的合作、對話及交流。

吳釗燮表示，台法皆有維持印太區域自由、和平、穩定的共同利益與願景，我方高度歡迎法國在8月1日頒布的「7年建軍法」(2024-2030 LPM）中，重申將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區，尤其是南海及台灣海峽的自由航行權，首度以實際立法行動，彰顯維護台海和平與穩定的決心。

公孫孟致詞時則表示，法國與台灣在捍衛自由民主價值的共同信念上，持續推進彼此關係，感謝過去4年台灣政府與民間機構的支持與協助，使台法在科技、經濟、學術及文化等領域大幅深化合作交流，期盼台法關係未來在既有基礎上繼續向前。

公孫孟主任於2019年9月抵任，任內積極推動台法各項實質交流，包括協助我國於2020年增設駐普羅旺斯辦事處、促成設立台北法國實驗教育機構（LIFT）深化跨文化教育交流，以及推動台法於去（2022）年簽署「四方協議書」，首度派遣法方專家在我國國家人權委員會駐點，進一步強化台法雙邊人權合作等，對深化台法互惠互利的友好關係貢獻卓越。

法國 吳釗燮 外交部

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