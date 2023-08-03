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裴洛西訪台一周年發聲明 外交部：誠摯感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國前眾議院議長裴洛西（左）去年8月拜會蔡英文總統。圖／總統府提供
美國前眾議院議長裴洛西（左）去年8月拜會蔡英文總統。圖／總統府提供

美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日發表聲明，強調在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起，外交部對裴洛西對台灣的長期支持表達誠摯感謝。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日在造訪台灣滿一周年發表聲明，強調在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起。據美國媒體報導，裴洛西在聲明中指出：「一年前，我們國會代表團抵達台灣，向全世界發出明確訊息：在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起。」

裴洛西表示，世界各地對訪問的反應非常積極。此後的一年裡，與台灣展開許多額外接觸-包括眾議院和參議院以及兩黨國會議員的訪問-進一步加深雙邊關係。

聲明中並提及，對台灣那次重要的訪問，不代表美國一中政策的改變，而是兌現對台灣做出的堅定承諾：基於共同安全、共享價值觀及經濟成功；與台灣人民站在一起一如既往重要，因為世界正面臨在民主和獨裁之間做出嚴峻選擇。北京持續對台灣的進犯是懦弱的，不能以沉默處之。

外交部表示，近年來美國各界及民主陣營各國友人持續以具體作為展現對台灣的支持與友誼，顯示捍衛台灣的民主自由，維持台海和平穩定，已是國際間的共同關切與共識。

作為國際社會負責任的成員，我們承諾持續與國際夥伴攜手合作，共同捍衛民主、自由與人權等普世價值，以及以規則為基礎的國際秩序，以確保台海及印太區域的和平穩定現狀，促進全球經濟持續繁榮發展。

美國 裴洛西 外交部

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