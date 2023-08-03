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促貿易談判進展 美副貿易代表畢昂奇3日將會鄧振中
美國貿易代表署（USTR）2日預告，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）3日將會晤台灣行政院政務委員鄧振中，會議過程不公開。
這是美台6月在華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，雙邊貿易資深官員的首次會晤；駐美代表蕭美琴表示，兩人將透過視訊會面，為例行業務意見交換。
鄧振中今年5月率企業代表團訪問美國時，與蕭美琴赴USTR拜會畢昂奇，他當時表示，雙邊談判貿易倡議的進展良好。
台美21世紀貿易倡議首批協定包含首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。
後續有勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法共7議題待協商。
鄧振中6月時說，7項議題同時開展恐使談判負擔過重，台灣初步規畫選擇環保、勞工和農業議題等3議題優先處理，還待與美方確認。
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