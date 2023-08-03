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前鎮漁港81億惹議 國民黨高市KK政線要求說清楚怎麼花

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄前鎮漁港改善經濟高達81億惹議，國民黨高市kk政線指這題很簡單，「說請楚錢怎麼花」就能化解疑慮。記者王昭月／翻攝
高雄前鎮漁港改善經濟高達81億惹議，國民黨高市kk政線指這題很簡單，「說請楚錢怎麼花」就能化解疑慮。記者王昭月／翻攝

國民黨台北市議員批中央獨厚高雄，前鎮漁港整建費要3000萬給到81億，引發全台熱議，高雄市綠營民代齊起捍衛，議員黃捷更質疑，為何高雄國民黨立委參選人都「惦惦不敢講話」？國民黨市議會KK政線表示，「這題其實很簡單，陳其邁只要把81億元具體規劃內容解釋清楚，站得住腳，外界疑慮自然會消失」。

斤資81億的高雄市前鎮漁港改建案掀起全台大亂鬥，高雄從市長陳其邁、議長康裕成到民進黨籍立委、議員，昨不約而同爭相反擊。大綠、小綠及親綠粉專、地方聞人也「發聲」。

高市議員黃捷一邊開嗆，批北市等藍營民代為救自己在台北的選情，與高雄人站在對立面，忙當「豬隊友」，另直接點名高雄國民黨多位立委參選人，為何都「惦惦」默不作聲？

國民黨高市議會KK政線鳳山區立委參選人鍾易仲說，前瞻計畫中的軌道建設、台積電投資高雄及中央政府補助前鎮漁港等一切有利於高雄的建設，國民黨通通歡迎。然而拿人民納稅錢接受監督，是天經地義的事，對高雄來說，經費補助當然越多越好，但爭取的每筆錢也都要經得起各界監督才能理直氣壯。未來他若能當選，爭取回來都經費也會公開透明，這樣更有底氣。

左楠區立委參選人李眉蓁建議高雄市長陳其邁不妨直球對決，把整個興建計畫的建設項目、每次追加預算的理由和細目攤開來說清楚講明白就好，至於綠營朋友們不要求市府把政策說清楚，反而轉移到南北對抗或鼓動民粹做政黨鬥爭、四處引戰，無助於事實釐清。

國民黨 議員 前鎮漁港

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