曝詐騙主嫌徐少東案事證 王鴻薇問：蔡清祥有無致電徐？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇指出，2019年吸金超過20億元的三聯集團吸金案，有重要人士有打了兩通電話給詐騙主嫌徐少東，她要問檢調，這個致電給徐少東的兩位重要人士「有沒有蔡清祥（法務部長）？」。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇指出，2019年吸金超過20億元的三聯集團吸金案，有重要人士有打了兩通電話給詐騙主嫌徐少東，她要問檢調，這個致電給徐少東的兩位重要人士「有沒有蔡清祥（法務部長）？」。圖／取自王鴻薇臉書

吸金詐騙案不斷，國民黨立委王鴻薇今在臉書發文指出，2019年吸金超過20億元的三聯集團吸金案，根據詐騙主嫌徐少東接受訊問的筆錄，有重要人士當天有打了兩通電話給徐少東，她要問檢調，這個致電給徐少東的兩位重要人士是誰？「我就直接問有沒有蔡清祥（法務部長）？」

王鴻薇指出，2019年徐少東作為三聯集團執行長，聲稱只要繳10萬保證金投資自家產品，無論銷售好壞，每月固定分潤，約滿還可退保證金，並搭配政商名流合影博取信任，結果吸金超過20億元，受害者無數。

前陣子有人提供主嫌徐少東跟蔡清祥的合照，蔡清祥還急忙澄清和徐少東是在擔任法務部長之前經人介紹認識的，當時徐並沒有任何的案件偵辦中，蔡清祥更說「希望大家不要用照片來妄下斷言。」

王鴻薇表示，最近有人向自己提供徐少東的筆錄，內容是偵辦調查局台南市府城站副主任劉明冠，洩漏訊息給徐少東通風報信的案子，這份筆錄中檢察官扣留了徐少東的手機並訊問。

王鴻薇指出，徐少東說「你問我的問訊中…你應該知道當天有重要人士有打了兩通電話給我，我沒接，我就是避嫌，另一個重要人士打電話給我，我也沒接」等語。

王鴻薇說，他要請教檢調，這個致電給徐少東的兩位重要人士是誰？有沒有蔡清祥？調查局不要推諉，扣住手機是誰打的清清楚楚，且徐少東都說是重要人士，但沒有公佈人名，是要掩護誰？

王鴻薇強調，詐騙集團利用接近政界名流讓廣大的投資人受害，如今又疑似掩護重要人士，希望相關單位鄭重說明，如有相關違法也請毋枉毋縱。

王鴻薇 蔡清祥 吸金

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