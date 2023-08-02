法駐台代表公孫孟將離任 陳揆盼持續做台灣最溫暖後盾

行政院長陳建仁今接見法國在台協會主任公孫孟時表示，肯定公孫孟在台4年期間，積極推動台法各領域交流，促成經濟部王美花部長於今年6月訪法，就半導體、綠色能源及新創科技等領域與法國商討未來合作事宜，也使法國政府逐漸形塑明確的對台政策論述，創造史上最好的台法雙邊關係。

陳建仁說公孫孟是台灣人熟悉且最溫暖的老朋友，雖然駐台期間經歷嚴峻的新冠疫情，使社會活動受限、國際旅行停擺，但台法之間友誼卻從未中斷，2021年3月我國公私部門協力以實際行動，捐贈法國柯爾瑪市及法南紅十字會必要防疫物資，展現台法真誠的互助情誼；同年10月，法國參議院友台小組主席李察率領的訪團，為我國首次以外交泡泡形式接待的外國重量級訪賓，台法良好的合作也為往後各國訪團立下良好模範。

陳建仁提到，立法院去年三讀通過修正「海關進口稅則」規定，調降法國香檳進口關稅，嘉惠雙邊人民；法國更派遣法籍專家進駐我國國家人權委員會、文化內容策進院與國家科學及技術委員會等單位，深化台法各領域實質交流，近年來大家已共同見證史上最好的台法雙邊關係。

陳院長強調，區域安全方面，在公孫孟協助下，法國政府逐漸形塑明確的對台政策論述，法國總統馬克宏及外長柯羅娜等高層近期在多邊場域，或透過法日、法澳「2+2會談」聯合聲明等方式，公開重申支持台海和平，並反對任何一方片面改變現狀的立場，充分彰顯法國對參與印太事務及維持區域和平穩定的決心。

陳建仁說，公孫孟為台法關係打下良好的基礎，相信未來一定能在既有基礎上再創新猷，盼未來能繼續做台灣人民最溫暖的後盾，讓更多法國人民認識台灣的美好與良善，持續增進兩國情誼。

公孫孟致詞時表示，他在台期間完成的各項工作與計畫，皆有賴所有法國在台協會人員的付出，台灣也是法國值得信賴的合作夥伴，猶記得新冠肺炎疫情嚴峻之際，台灣人民慷慨捐助防疫物資，他要對此表達由衷謝意。

公孫孟說，台法雙方不僅在文化、人權與創新等領域交流合作，今年10月法國也將與數位發展部長唐鳳一起展開新的合作計畫；此外，即將升格的環境部也將在10月派員訪法，與法國環保領域專家會晤。公孫孟表示，他在台灣的任務已完成即將返回法國，他會永遠記得與台灣人一起愉快合作的點點滴滴，台法之間的關係及合作將會持續進行。