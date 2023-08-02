【即時短評】颱風政治學！搭紅眼班機也要趕回 侯團隊防颱繃緊神經
颱風政治學！颱風來襲，首長有沒有坐鎮市府指揮，往往是民眾關注焦點。這次卡努颱風來勢洶洶，北北基已宣布明天停班課，新北市政府防災如臨大敵，原本在新加坡參加防災交流活動的消防局長李清安連夜改機票，今天凌晨2時從新加坡搭紅眼班機趕回台灣，在上午市政會議親自報告防災整備情形；市長侯友宜今天傍晚從日本返國第一件事，也是直奔市府召開開防災應變會議，市政、選戰兩頭忙，在非常時期，市府團隊繃緊神經全力備戰，就怕觸動敏感神經。
據了解，李清安是應新加坡消防學院邀請，偕同2名消防同仁飛往新加坡參加國際交流，要強化災害應變訓練，藉此提升台灣的救災能量，行程有3天，李清安行程第2天就遇颱風攪局，李毫不遲疑，2日凌晨2時火速搭紅眼班機從新加坡起飛，一回到台灣一早就出席在市府舉行的防災應變會議。
不只李清安心繫新北，訪日3天的侯友宜也是急如熱鍋上螞蟻，不僅多次與市府幕僚視訊連線，更是緊盯颱風路徑，也預先做好準備，昨日在日本期間，得知颱風風向大幅度轉變，包括羽田、成田機場任何可能回台灣的班機時間、座位全都在掌握中，侯團隊留意每個細節，避免失分。侯友宜昨晚更穿上事先預備的「防災紅背心」，從日本跨海與災害應變中心視訊開會，並親自指揮。
今天下午侯友宜抵台後，更是直奔災害應變中心，他在今晚開會時也強調，早在7月30日已經與災害應變中心同仁開會，並指出7月30日當時預測的颱風路徑會從長江口登陸，沒想到會大幅度轉變，他也強調，在日本期間，已指示副市長朱惕之與各區區長加強巡視防颱整備情形，就怕被人做文章，讓整個出訪變調。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言