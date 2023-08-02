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陳其邁為前瞻動怒 侯辦痛批：陳其邁「媽寶度」大破表

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
高雄市陳其邁為前瞻預算議題動怒，侯辦發言人黃子哲痛批，陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了對中央政府對媽寶的獨厚。圖／報系資料照
高雄市陳其邁為前瞻預算議題動怒，侯辦發言人黃子哲痛批，陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了對中央政府對媽寶的獨厚。圖／報系資料照

前瞻預算引發分配不供問題，高雄市陳其邁動怒表示，「有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追」，「你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理？」國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲痛批，陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了對中央政府對媽寶的獨厚。

黃子哲說，陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，一堆人還「護寶心切」，爭相恐後忙著當打手，臭魚爛蝦不知所云的部分，就恕他只能當言論由表示尊重，但誠心希望這些人練好再來，陳其邁市長說他抹黑高雄，還問說是否支持前鎮漁港的改造，這根本是「睜眼問瞎話」，還惡意歪樓。

黃子哲表示，他前篇臉書清楚表明，「當然樂見高雄吃大餐」，前鎮漁港可以享有豐富資源去建設發展是好事，但外界質疑的是，有沒有大小眼，有沒有「厚綠薄藍」的雙標？還是只顧陳其邁好不讓全國其他縣市一起共好？

黃子哲說，台中市長盧秀燕不也表達恭喜高雄市，「但是台中市人真的很委屈很辛酸」嗎？陳其邁還拿高雄的發展歷史說嘴，不會覺得很慚愧嗎？大家都希望高雄可以進步繁榮，但別忘了民進黨在高雄治理已經長達20多年，其間陳水扁總統以及蔡英文總統在中央執政加總近16年，高雄人是有欠民進黨嗎？

黃子哲指出，陳其邁就是標準政二代，32歲便當上立委，經陳水扁、蔡英文一路提攜，才能官運亨通、扶搖直上，連高雄市長選輸了，都還可以傾所有黨國之力，讓陳敗部復活，當上高雄市長，但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了對媽寶的獨厚，台灣要共榮與共好，不能只有媽寶好。

陳其邁 黃子哲 前瞻基礎建設

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