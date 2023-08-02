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前瞻軌道建設朝野攻防 國發會發臉書圖解

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會今天發臉書貼文說明軌道建設預算執行狀況。圖擷自國發會臉書
國發會今天發臉書貼文說明軌道建設預算執行狀況。圖擷自國發會臉書

前瞻軌道建設的執行率與完工率，成為政治口水，國發會今天發臉書貼文說明軌道建設預算執行狀況，重申根據審計部前瞻第3期特別決算審核報告，軌道建設第1期至第3期（2017-2022年）預算實現率為83.07％；另外行政院前瞻計畫111年度總績效檢討報告，軌道建設第1期至第3期預算執行率為96.95％。

國發會表示，由於有人不了解軌道建設預算執行進度與一條捷運從規劃到完工要多久時間，因此特別用圖片及文字一起說明。

國發會強調，國發會軌道建設預算執行數字來源有憑有據，包括審計部前瞻第3期特別決算審核報告，軌道建設第1期至第3期（2017-2022年）預算實現率為83.07％；依行政院前瞻計畫111年度總績效檢討報告，軌道建設第1期至第3期預算執行率為96.95％，這些相關資料都已公開上網，歡迎大家查閱。

此外，國發會表示，中央補助軌道建標準一致，只要審議完成案件就可獲得前瞻預算或公務預算協助。

至於有人批評完工率偏低，國發會表示，捷運建設多需要十年以上的籌建，以早期的台北捷運淡水線為例，1986年核定計畫，歷經12年才全線通車；而高雄捷運紅線自1991年經核定，至2008年主要線路完成通車，前後花了17年。

國發會表示，為確保「經過核定的捷運」，能如期如質完工，捷運建設計畫需經嚴謹的審議程序才能進入動工階段，中央政府也依情形補助經費。前瞻計畫的期程是2017到2025年，已幫助於各階段進行中的捷運建設，如台北捷運中和萬大樹林線、南北環段、高雄捷運黃線等計畫。施工期程晚於前瞻預算執行時期者，中央政府也將回歸公務預算進行協助。

國發會指出，都市捷運是目前各地方政府都積極爭取的建設項目，特定區域的捷運完成的早，不應成為反對前瞻預算協助其他縣市的捷運建設的理由。

捷運 軌道建設 行政院 前瞻基礎建設

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