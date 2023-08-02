前瞻預算偏心？ 學者：提案記錄應公開

前瞻預算近期引發熱議，其中高雄前瞻預算金額名列第一，遠超台北市，引發在野黨齊聲撻伐，認為預算分配不公平。學者劉兆隆受訪時表示，不同縣市所需建設並不同，不能用分配金額來討論公平問題。學者曾冠球則認為，地方與中央應揭露提案紀錄、提案退回理由等完整資訊，才能檢視公平性的問題。

前瞻預算偏心？

國民黨台北市議員游淑慧日前砲轟，高雄市的前瞻預算比台北市多1000多億，毫無公平性可言。對此，行政院長陳建仁聲稱，台北市今年的統籌分配款加上一般性補助款有650億，是全國最高，前瞻預算並沒有偏重特定縣市，是為了要因應國內外產業技術創新發展的趨勢，更要來平衡城鄉的發展。

國民黨立委李貴敏受訪時說明，統籌分配款等補助款是按照《財政收支劃分法》，依據人口、經濟發展與營業稅收入等指標，設定計算公式去分配的，與前瞻計畫沒有關係，但前瞻建設是國家評估哪裡有重大建設，國家再務實的進行規劃，這與統籌分配款的處理方式是不一樣的，行政院的回覆完全是混淆視聽。

民眾黨立院總召邱臣遠受訪時亦說，前瞻計畫1-3期特別預算，各縣市核定補助經費為高雄市：1,265億、新北市927億、桃園市748億、台南市295億、嘉義縣243億、台中市228億、屏東縣222億、台北市184億等等，可以看出各縣市補助落差太大，沒有一致的補助規則，難免凸顯藍綠不公平，包括高雄市獨得超過1/4補助款，更是台北市的7倍之多。

不同縣市標準不同

對於前瞻預算分配不均的狀況，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆分析，不同縣市本來就有不同的建設規劃，像是大型基礎設施或者軌道工程所費不貲，預算分配額自然就會比較高，所以很難靠著預算分配金額的大小，去判斷執政黨有沒有偏心的狀況。

他也舉例說，像是彰化或雲林這些農業縣，地廣人稀，如果提案申請前瞻預算來建設捷運，就有點不切實際，考量到未來性與可行性的話，中央可能也不會核准預算。

台師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球則認為，任何一個政黨執政時，自然都把握執政優勢，難免有會對自家政黨的縣市投以關愛的眼神，這是多少都有的狀況。他強調，「但若討論到公平性的議題，狀況就會更加複雜，因為只從片面的事實，實在無法判斷公平的問題」。

完整資訊是檢視標準

「所以討論公共政策不能只是看結果，也要看過程，」曾冠球認為，地方政府前瞻預算比較少的可能原因很多，包括沒有提案、提案被駁回等因素，地方都更應完整公布提案紀錄等資料，才能確檢視公平的問題，像是如果藍營縣市一直有提案，卻不斷遭到中央駁回，就比較難排除政黨的因素。







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