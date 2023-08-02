前瞻計畫再槓中央 陳智菡批特別預算常態化無財政紀律

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書再度批評前瞻基礎計畫軌道建設，質疑預算執行率不等於項目完工率。民進黨立法院黨團今天反批柯文哲用話術誤導民眾，若按照柯文哲的算法，台北捷運正在興建萬大線一期等，完工率是零柯文哲競選辦公室發言人陳智菡下午透過影片回擊表示，環狀線一期跟代辦台中捷運綠線，都是柯文哲任內完工，完工率怎麼會是零。

陳智菡指出，捷運東環線從可行性研究到綜合規劃，經國發會到行政院核定花3年，最終在柯文哲擔任台北市長任內通過，國發會稱要等新政府上任再執行。環狀線一期跟代辦台中捷運綠線，都是柯文哲任內完工，完工率怎麼會是零。

陳智菡批評，前瞻預算當成常態性預算，以特別預算規避舉債上限，美化財政，蔡政府執政7年來提出十一項特別預算，總金額超過2兆元，債務未償餘額達5.6兆元，毫無財政紀律。