快訊

獨／史上頭一遭！台股跌點鬧雙胞 今天跌35.23點還是50.05點？

預算執行並非完工 憂特別預算常態化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「前瞻預算工程真正要擔心的是大量特別預算造成的負債！」針對近日柯文哲與中央爭論前瞻預算的完工率與執行率，在野黨立委邱臣遠李貴敏受訪時直言，行政院拿執行率回應完工率，完全是指鹿為馬；但學者認為，軌道建設本就需長時間興建，探討執行與完工比率恐失焦，應關心特別預算常態化增加負債的後果。

民眾黨主席柯文哲日前批評，前瞻軌道目前完工率僅5.3%；但政府卻回應表示，前瞻預算執行率是96.95%，讓民眾霧裡看花。

軌道建設完成少

對於行政院回應前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，民眾黨立院黨團總召邱臣遠2日受訪時直言，他們談的是指「項目完工率」，而並非「預算執行率」，目的是提醒國發會和相關部門面對拖延的問題。

「看你從哪個角度看！」他強調，根據審計部前瞻特別預算決算報告截至2022年止，前瞻軌道建設50個分支計畫中，列出完成的僅6項，對比國發會宣稱「96.95%執行率」，兩者認知落差極大，連審計部也直言執行進度不如預期。中央應該與地方聯手盤點期程延宕的前瞻建設，協議解方並調整興建期程，提升執行效率，以避免建設停擺。

付錢不代表完工

針對前瞻建設的預算執行率與完工率的部分，國民黨立委李貴敏受訪時歎說，這確是兩碼子事，預算進度是相關計畫規劃完成後可以撥付多少錢，只要在時間內支付預算，就算是預算執行率；但完工率是指工程何時完成驗收、啟用，「只要先付錢就可以衝高執行率，並不代表已經完工！」她指出。

李貴敏也舉例說，她在質詢內政部政務次長花敬群（時任代理部長）蔡總統8年20萬戶的社宅政策恐跳票，但花敬群卻回說要將已經規劃、發包工程（但尚未完工）的社宅算入，「社會住宅沒蓋好要怎麼住？」她痛批，行政部門的相關說詞簡直是污辱老百姓智商。

政府應揭露資訊

師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球受訪時也坦言，不同政黨拿出不同數據來進行攻防，導致民眾像是霧裡看花，但其實都是選舉將近，各政黨都急著找輿論的子彈，進行政治口水的攻防戰。他說，其實更重要的是政府資訊全面性的揭露，才能促成真正的公民參與。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時也指出，其實雙方都僅挑選對自己有利的論點，來進行政治的攻防，像是前瞻預算中有許多軌道與基礎建設，需要長時間的興建，從完工率來看的話，並不公允。但反觀從執行率的角度來探討的話，可能就拘泥於大型建設開工，前瞻計畫中關於綠能、少子化等議題，就很難兼顧。

應關注特別預算

「其實討論前瞻預算執行率不是很意義的問題，」劉兆隆指出，更應該探討的是，前瞻預算動用特別預算，防疫、軍購也都不斷使用特別預算，這種「特別預算常態化」的現象，是否超過舉債額度上限、是否造成債留子孫的問題，才更值得關心。

【更多精采內容，詳見

李貴敏 軌道建設 邱臣遠

延伸閱讀

軌道建設縣市自籌款驚人 藍委：延誤在地發展

【重磅快評】柯P凱道問社宅 游淑慧代答戳破花敬群巧辯

黃國昌館長發起居住正義凱道遊行 藍委自曝將響應

行政院擬推囤房稅2.0 藍委轟蔡政府：早提案卻選前才做

相關新聞

裴洛西訪台周年 陳以信：現面臨和平與戰爭的選擇

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已滿一周年，國民黨立委陳以信今對裴洛西訪台後的美中台三方關係變化，...

訪台周年…裴洛西喊挺台 重申一中政策

美國資深聯邦眾議員裴洛西去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西二日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在...

農業部揭牌 藍批陳吉仲不適任

農委會升格為農業部昨揭牌，適逢大雨攪局，只見首任農業部長陳吉仲在滂沱大雨中完成致詞，強調感謝老天爺滋潤大地，「愈下雨愈堅...

新聞眼／美中台切香腸 現狀回不去了

去年八月二日，美國時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，事後中共大舉軍演，華府指控北京「切香腸式改變現狀」；如今，雖然拜...

日本前首相麻生太郎7日訪台 蔡英文接見

外交部今天表示，日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎偕鈴木馨祐眾議員及中西健治眾議員等人，將於8月7日到9日訪台。

歐盟等解禁福島食品 剩中台韓9國有管制 衛福部回應了

外電報導，歐盟和挪威、冰島撤銷2011年福島核事故後對日本產食品的進口限制，歐盟執委會的相關命令自昨起生效，此舉將大幅減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦