預算執行並非完工 憂特別預算常態化

「前瞻預算工程真正要擔心的是大量特別預算造成的負債！」針對近日柯文哲與中央爭論前瞻預算的完工率與執行率，在野黨立委邱臣遠、李貴敏受訪時直言，行政院拿執行率回應完工率，完全是指鹿為馬；但學者認為，軌道建設本就需長時間興建，探討執行與完工比率恐失焦，應關心特別預算常態化增加負債的後果。

民眾黨主席柯文哲日前批評，前瞻軌道目前完工率僅5.3%；但政府卻回應表示，前瞻預算執行率是96.95%，讓民眾霧裡看花。

軌道建設完成少

對於行政院回應前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，民眾黨立院黨團總召邱臣遠2日受訪時直言，他們談的是指「項目完工率」，而並非「預算執行率」，目的是提醒國發會和相關部門面對拖延的問題。

「看你從哪個角度看！」他強調，根據審計部前瞻特別預算決算報告截至2022年止，前瞻軌道建設50個分支計畫中，列出完成的僅6項，對比國發會宣稱「96.95%執行率」，兩者認知落差極大，連審計部也直言執行進度不如預期。中央應該與地方聯手盤點期程延宕的前瞻建設，協議解方並調整興建期程，提升執行效率，以避免建設停擺。

付錢不代表完工

針對前瞻建設的預算執行率與完工率的部分，國民黨立委李貴敏受訪時歎說，這確是兩碼子事，預算進度是相關計畫規劃完成後可以撥付多少錢，只要在時間內支付預算，就算是預算執行率；但完工率是指工程何時完成驗收、啟用，「只要先付錢就可以衝高執行率，並不代表已經完工！」她指出。

李貴敏也舉例說，她在質詢內政部政務次長花敬群（時任代理部長）蔡總統8年20萬戶的社宅政策恐跳票，但花敬群卻回說要將已經規劃、發包工程（但尚未完工）的社宅算入，「社會住宅沒蓋好要怎麼住？」她痛批，行政部門的相關說詞簡直是污辱老百姓智商。

政府應揭露資訊

師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球受訪時也坦言，不同政黨拿出不同數據來進行攻防，導致民眾像是霧裡看花，但其實都是選舉將近，各政黨都急著找輿論的子彈，進行政治口水的攻防戰。他說，其實更重要的是政府資訊全面性的揭露，才能促成真正的公民參與。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時也指出，其實雙方都僅挑選對自己有利的論點，來進行政治的攻防，像是前瞻預算中有許多軌道與基礎建設，需要長時間的興建，從完工率來看的話，並不公允。但反觀從執行率的角度來探討的話，可能就拘泥於大型建設開工，前瞻計畫中關於綠能、少子化等議題，就很難兼顧。

應關注特別預算

「其實討論前瞻預算執行率不是很意義的問題，」劉兆隆指出，更應該探討的是，前瞻預算動用特別預算，防疫、軍購也都不斷使用特別預算，這種「特別預算常態化」的現象，是否超過舉債額度上限、是否造成債留子孫的問題，才更值得關心。

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