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外館資安不合格？外交部：已擇重點館處升級資安

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立委在臉書上批評，我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務，不合格率近三成，外交部自去年即積極辦理駐地、跨國及跨區資通安全升級作業，查察駐外館處可能的資安風險並排除，已視駐地風險程度，優先擇定重點館處辦理。圖／聯合報系資料照片
立委在臉書上批評，我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務，不合格率近三成，外交部自去年即積極辦理駐地、跨國及跨區資通安全升級作業，查察駐外館處可能的資安風險並排除，已視駐地風險程度，優先擇定重點館處辦理。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委江啟臣今在臉書上表示，我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務，不合格率近三成。外交部對此表示，外交部非常重視駐外館處資安防護，已設置資安監控中心24小時偵測預警系統，防阻各式攻擊，迄未衍生重大資安事件或造成危害。

外交部表示，去年國際疫情趨緩，各國邊境逐漸開放，外交部即積極辦理駐地、跨國及跨區資通安全升級作業，查察駐外館處可能的資安風險並立即排除。但由於資訊專業人力有限，駐外館處實地查察工作均視駐地風險程度，優先擇定重點館處辦理。

外交部表示，均遵照行政院指示，全面盤點資通訊資產，禁止採購或使用危害國家資安的資通訊產品。

對於部分外館限於駐地整體資訊環境，而無法避免使用中國資訊設備及服務的情況，外交部均已列冊控管，同時責成相關館處加強落實資安防護，以降低資安風險。外交部強調，外館資安維護為外交部優先重點工作項目，外交部將持續精進資安防護能力，確保國家安全與利益。

資安 外交部

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