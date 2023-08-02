【重磅快評】漁港補助變大270倍 陳其邁拉韓嗆侯皆算計

前瞻預算中央補助地方5358億元，高雄市拿1265億元，其中前鎮漁港獲81億元，今天因北市議員徐巧芯質疑「要撈哥吉拉？」再度成了發燒話題。高雄市長陳其邁按捺不住，除說明3千萬元變成81億元的經過，並要新北市長侯友宜表態是否支持前鎮漁港改造，「不要人在日本，就迴避這個問題！」這一砲還打真遠，但卻無助事實釐清。

徐巧芯發文指前鎮漁港改建要3000萬元，中央給81億元，預算足足擴編了270倍，以前只聽過兒歌唱「要五毛，給一塊」，多給了兩倍，已多到可以寫成一首家喻戶曉的歌，沒想到在前瞻計畫中，在前鎮漁港可以「要3000萬，給81億」，大酸「要探勘撈哥吉拉？」、「最好明天撈出一隻鑲金的魚」。

高雄市長陳其邁回應，2019年他擔任行政院副院長，當時高雄市長是韓國瑜，高雄區漁會與市府提出10億元計畫希望改善前鎮漁港，行政院長蘇貞昌認為「既然要做，就把它做好」，同年10月29日視察前鎮漁港，宣布除核准船員服務中心3億元經費，更認為物流大樓9.7億元經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強，提出完整規劃。

陳其邁還怒稱，有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追，「你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理！」陳其邁還要人在日本的侯友宜表態回應，是否支持前鎮漁港改造，「不要人在日本，就迴避這個問題！」

陳其邁的反擊充滿算計，刻意援引「韓維拉」來回應外界質疑，強調韓國瑜「當時擔任高雄市長」，用以證明中央補助地方不分藍綠。但是，韓國瑜當年因被國民黨徵召參選總統，已於2019年10月16日請假投入總統選舉，換句話說，蘇貞昌是在韓國瑜請假後的兩個星期到高雄宣布利多，時間點不無政治考量。

再者，當天蘇貞昌致詞向漁業界人士開玩笑說「大家應該是要看我到高雄可以給多少錢」，全程未提韓國瑜，好像此事和韓無關，難免予人政治聯想。如今陳其邁再提「韓國瑜當時擔任高雄市長」，只顯得民進黨大官們器量不大，處處心機。

至於10億元又如何變成81億元？蘇貞昌年初卸任閣揆前再度視察前鎮漁港時有一番說明，指2019年10月他到漁港視察，當時高雄市政府僅向中央申請經費3千萬元進行小幅度改建，但他認為前鎮漁港需進行總體發展一次性規劃，經費也一路從最初編列13億元，大幅提升至60億元，去年底更核定增加至81億元。

蘇貞昌沒有說的是，從3千萬元變成10億元，是趁韓國瑜請假時宣布給錢；從10億變成60億，是在陳其邁上任高雄市長的第二天宣布給錢，增加的50億元形同是給陳其邁上任大禮；從60億變成81億元，多出的21億元又是蘇卸任前送給陳的臨別贈禮。蘇貞昌兩次送陳其邁大禮，言必稱陳其邁，陳說建設不要分藍綠，這句話應該先送給蘇貞昌才是。

陳其邁嗆侯友宜要對是否支持前鎮漁港改造表態，這種形同情緒勒索的喊話，其實不算高明，因為前鎮漁港改造本來就沒有人反對，何況是要選總統的侯友宜，陳其邁多此一問，有刻意模糊焦點之嫌。

平心而論，前鎮漁港改造從3千萬元變成81億元，從頭到尾都是陳其邁的團隊主政執行，陳其邁此刻應該做的事，絕非是逼誰表態支不支持漁港建設，而是要說明這81億元民脂民膏是否花的值得。

正如台北市議員游淑慧質疑，有PTT鄉民拿出世界最大的西班牙維戈漁港數據，港面積是前鎮漁港的160倍，但造價也不過100億元，我們的前鎮漁港為何比較昂貴？還有，三年前陳其邁曾下軍令狀，兩年內要完成漁港改造，為何至今未竣工？陳其邁要不要好好說清楚？