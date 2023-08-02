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中捷藍線6度被退卡台中？綠議員批：學生被當還怪老師

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
台中市議員張家銨PO出台中市政府爭取中捷藍線前瞻補助「1.5億元報告寫了6次還沒過」審查時間軸。圖／台中市議員張家銨提供
台中市議員張家銨PO出台中市政府爭取中捷藍線前瞻補助「1.5億元報告寫了6次還沒過」審查時間軸。圖／台中市議員張家銨提供

前瞻建設補助爭議延燒，國民黨台中市長盧秀燕昨表態補助款六都倒數第二，台中人很委屈很心酸，連台中捷運藍線一再被退回修正5年，她拜託中央「不要再卡台中了」。對此，民進黨市議員張家銨今PO文指，台中市前瞻補助「1.5億元報告寫了6次還沒過」，這不是中央卡盧，是盧市府把自己當掉的，學生不及格被當掉，還反咬老師欺負自己、讓自己委屈。

審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，中央補助22縣市共5358億元，高雄獲1265億元占1/4，是北市7倍，行政院長陳建仁前天指前瞻預算沒偏重特定縣市。盧秀燕昨說，高雄已有兩條捷運，前瞻預算又補助三條；反觀台中只一條捷運，她上任快5年，捷運藍線案來回被中央打回票，「台中人拜託中央，不要再退回或擱置了，拜託拜託！」

張家銨今天表示，她多年爭取中捷藍線設坪頂站，因此對於台中市政府遞交給交通部審查的報告都記得清清楚楚。盧市府不斷說中捷藍線未獲中央支持，但翻閱2010、2011年度市府預算書，可看到市府編列近1.5億元做捷運藍線規劃，這筆錢正是來自中央補助。

張家銨指出，至於案子為何至今還在行政院？中市府從2018年政院核定可行性研究後，直到今年仍與交通部進行報告審查修正往來，因路線調整、聯外轉乘規劃及機廠位置調整缺失，寫了6次未過，最終在今年4月才讓交通部送交行政院審議。

張家銨強調，老師提出建議希望學生改善作業，學生不願改，最後不及格被當掉，還反咬說老師欺負自己讓自己受委屈，這有道理可言嗎？

台中捷運 盧秀燕 張家銨

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