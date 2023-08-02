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陳其邁駁前瞻分配「天龍國批評」游淑慧反嗆高雄「天虎國」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧嗆前瞻預算，高雄是「天虎國」。記者蘇健忠／攝影。報系資料照
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧嗆前瞻預算，高雄是「天虎國」。記者蘇健忠／攝影。報系資料照

審計部日前公布前瞻計畫特別預算審核報告，地方補助共5358億元，高雄獨拿到1265億元，遭在野黨批評獨厚綠營執政縣市。高雄市長陳其邁昨發文反擊，更怒轟「這種天龍國批評」對台北以外的城市非常不公平。國民黨北市大同區立委參選人游淑慧下午受訪反嗆，沒有吧，現在是高雄「天虎國吧」。

游淑慧指出，高雄一都拿1265億，占整體前瞻地方補助的23.6%，台南僅294億，占5%，不是說要南北平衡？台南不南嗎？那一個城市的建設不重要？不急迫？有沒有獨厚？比例金額都會說話。

每一個城市的市長都會覺得自己城市內的建設是重要，那如何去補助的標準是什麼？行政院就有一套公平的機制 ，這也是每一個縣市的市民在問的高雄市，不能直上，只是捍衛自己，說應該拿的就是要拿，那其他的縣市都可以一試，醫生說為什麼，我們別人這麼少呢？他旁邊的屏東，台南難道都不需要？

游淑慧指出，前瞻計畫是百分之百的舉債來的，也就是全民都要承擔的債務，所以怎麼花、花多少，大家都有權利去檢驗。高雄跟台北是台灣最早的兩個直轄市，台中、台南、桃園不比高雄需要前瞻預算嗎？所以這叫做有平衡嗎？沒錯預算補助不分藍、綠，但是要平衡，還有花在該花的地方。

游淑慧表示，北市前議員江志銘當年就說，柯文哲沒有去見蔡英文，所以要不到預算，如果是真的，補助不是城市的需要，而是有沒有去拜見總統？有沒有去求這一筆錢嗎？

游淑慧 陳其邁

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