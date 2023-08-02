前瞻質疑一次說分明 鄭文燦：不要從台北看天下

前瞻建設計畫補助，中央補助地方5358億，獨厚高雄市一口氣拿了1265億元，前鎮漁港81億元，引發質疑。行政院副院長鄭文燦今天表示，每個建設在每個地方都很重要，也有其價值，不要從台北看天下，首都要照顧，其他縣市一樣要照顧。

鄭文燦下午出席遠見37周年慶，他說，前鎮漁港更新案歷經不同時代高雄市政府，包括陳其邁、韓國瑜都希望前鎮漁港能整體更新，部分是補助高雄市政府、部分由漁業署負責，這是整體更新案，並非要五毛給一塊。前鎮漁港是重要的現代化漁港指標，未來漁業規範，包括漁獲不落地、冷鏈物流、漁產加工，都非常需要此計畫。

鄭文燦指出，前鎮漁港也不是只有服務漁民，所有漁獲包括國內消費市場，甚至有的外銷到國際，這是指標性建設，不必汙名化。

鄭文燦表示，前瞻建設加上公建計畫，兩者合在一起，才能看出軌道建設真實全貌。台北市目前有包括南北環線、東環線、汐東線、基隆捷運、信義線東延、萬大線第一期，本身有非常多捷運計畫受到中央支持，不比其他地方來得少。新北市納入前瞻的包括安坑輕軌、淡海輕軌第一期、南北環、萬大線及未來幾條路線等，雙北得到很多捷運建設的支持這是事實，過去雙北已投入1.2兆元捷運建設經費。

鄭文燦說，前瞻8000億元，第一期到第三期執行率若未達九成，立法院不可能同意編列下一期。一個捷運從規畫4年、施工工期8年，要長達12年，有的還沒完成是很正常的，若按照民眾黨總統參選人柯文哲的標準，南北環也還沒完成，他的完工率是零；東環線到2020年才提出綜合規畫，行政院兩年後核定，超過1300億元預算，也是還沒開工。

鄭文燦指出，政府不管中央地方，執行重大建設時，希望兼顧每個都會圈需求，能兼顧城鄉平衡，透過前瞻計畫讓每個縣市城市競爭力及公共建設基礎更紮實。颱風季來臨，要做到不缺水不淹水，要投入大量經費，從扁時代8年800億元、馬時代流域綜合治理計畫6年600億元，到現在前瞻水環境計畫1800億元，是希望提高防災韌性，這些錢都用在各縣市，沒有放在行政院口袋，也無藍綠、中央地方差別，希望大家一起把重大建設落實。

鄭文燦說，這段時間為了前瞻計畫，有很多口水批評，政府希望用真實數字釐清，讓大家看到執政沒有分南北城鄉不同。前瞻如果扣掉鐵路建設，單就捷運放在前瞻預算，台北市有80億元，高雄有124億元，這才是準確數字，其他是放在公建計畫，台北高雄都有，新北市是在前瞻計畫得到最多計畫核定，總經費最多的，因為新北人口高達400萬人，目前各種捷運建設正在完善化，行政院會給新北非常大支持。

對於台中市長盧秀燕爭取捷運藍線，不斷被中央打回票。鄭文燦表示，藍線從2019年3月提出綜合規畫後，5月交通部審完，請市府修正，經費從982億元提高到1615億元，路線和車站也調整，國發會審查時，各單位請台中市府要完成計畫修正，25公里，20車站，經費增加將近600多億，是不小數目，需要合理說明。

鄭文燦說，行政院會全力支持藍線核定，但在專業審查上，各部會提出問題希望台中市府趕快釐清。這段時間並非沒進度，藍線環評已審查過關，基本設計市府發包，進度是在往前走。他們希望把經費、路線、車站三大問題釐清後，一定可以完成核定，希望大家實事求是，面對問題，解決困難。