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賴清德出訪過境美國 陳以信：應觀察美方是否降格接待
副總統賴清德擔任特使出訪巴拉圭，參加巴拉圭總統當選人潘尼亞就職典禮，將過境美國東岸紐約及西岸舊金山，東進西出。國民黨立委陳以信表示，過境紐約不符賴清德期待，應觀察美方是否疑賴，降格接待。
陳以信說，之前他到美國訪問時，美方不論是智庫或國會部門都有人盛傳，賴清德希望能夠接近華府的地方過境，這是從美方聽到一些人士的說法。現在外交部否認，外交部不應出面否認，有點故意誤導。過境紐約可以說是不符合賴清德原來的期待，現在聽說是用客機方式過境紐約。
陳以信表示，美方沒有刻意給予賴清德特別規格，觀察重點會是賴過境紐約時，有沒有美國的行政部門官員與賴見面，或是美國的國會部門與賴見面，如果行政部門沒有的話，反而是規格不如預期，有點被虧待的感覺，但這是假設狀況。
陳以信說，過境紐約，不是賴清德心中的期待，已是降格以求，美方對待規格有待觀察。賴清德過境舊金山由於時間很短，最多是以方便返國為原則，可能以與當地僑胞會面為主，這就不是賴此行的重點，重點還是在於過境紐約。
陳以信表示，如果沒有行政部門官員，足夠多的國會議員前往紐約，與賴清德會面的話，最多通通電話，可能是美方對賴有所懷疑，刻意降格接待。這種懷疑來自於賴清德最近提出的走入白宮說，甚至是對於希望能夠過境華府阿靈頓的反彈。
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