賴清德出訪過境紐約、舊金山 江啟臣：美國會避免意外

副總統賴清德出訪巴拉圭，參加巴拉圭總統當選人潘尼亞就職典禮，過境美國東岸紐約及西岸舊金山。國民黨立委江啟臣今天說，美國會避免意外發生，賴清德過境應是照往例。

江啟臣表示，賴清德是現任副總統，不可能去華府，同時因為現在美中關係、美方對賴清德的看法，主要也是因為賴有總統參選人身分，到華府附近有困難。從美國的角度來講，就是將賴清德過境，看成是副總統過境的規格，過去副總統怎麼樣過境，賴就是怎麼樣過境，避免意外，在這個時機點，美國不想有任何意外，超乎美方預期的事情發生。

江啟臣認為，賴清德過境，就是照往例，頂多是賴多了總統參選人身分，因為這個身分，外界會有些解讀，例如賴在過境時，有沒有特別的地方，比如賴見僑界後的反應，私下會面見的參眾議員，行政官員，行政官員包括跟賴通話的對象，視訊的對象，這些可能比較會被拿來從賴是參選人的角度解讀。美方也會顧慮到賴清德有參選人身分，一定會考量到對其他參選人的待遇問題。