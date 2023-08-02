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蔡英文接見公孫孟 感謝促成台北法國學校

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見法國在台協會主任公孫孟。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見法國在台協會主任公孫孟。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見法國在台協會主任公孫孟，感謝公孫孟任內積極推動台法在教育、人權、再生能源及經濟等各方面交流的努力和貢獻，盼未來持續深化各領域合作，增進雙方互相了解。

蔡總統說，再過幾天，公孫孟即將離任，很捨不得，非常感謝這些年來積極推動台灣和法國，在教育文化、人權、再生能源及經濟等各方面的交流，讓台法雙方在許多領域合作更加緊密。去年6月，在公孫孟大力促成下，台北法國學校（LIFT）在台灣成立，帶動雙方在教育文化領域更多的交流。

蔡總統表示，國家人權委員會主委陳菊去年率團訪問法國，和法國簽署四方協議。目前，法國所遴選的人權技術專家也已經進駐人權會，共同落實重要的人權價值。

蔡總統指出，法國是台灣在歐盟第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額突破58億美元。經濟部長王美花今年6月率團訪問法國，相信台灣和法國，在新創、半導體和再生能源等領域，持續深化合作。

蔡總統表示，法國政府從去年開始，連續兩年公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA），法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）和外交部長柯隆納（Catherine Colonna），多次強調維護台海和平穩定的重要。今年4月，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，立法院副院長蔡其昌率團訪問法國獲得正式接待。這些互動，都創下台法交流的新紀錄。

公孫孟說，今天他的心情十分激動，這四年過得非常快，期間有非常傑出的法協同仁協助他的工作，不久之後，這個團隊也會更強化，因為他們非常重視與台灣的關係，希望推動雙邊關係的工作能更加有效率。

公孫孟指出，除了法協團隊之外，在台灣也有龐大的法國社群，人數逐漸增加當中，這幫助他更加了解台灣社會，有助他在台灣的工作。他和法協團隊與法國在台社群，一起度過嚴峻的新冠肺炎疫情。他們常說，能在全世界最安全的地方，是非常幸運的一件事。

公孫孟認為，他在台四年工作之所以充滿熱情，是因為和台灣各領域的合作，都有傑出的夥伴。駐台期間，他和台法之間的高層有許多合作，台灣具備多元性等許多優點，法國高層經常向他表示，能與台灣合作非常開心。他也非常榮幸能認識台灣各界重要人士，身為職業外交官能夠有這樣的歷練，他感到十分幸運。

法國 蔡英文 人權

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