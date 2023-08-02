藍：不滿意度破四成高升農業部長 陳吉仲大到不能倒？

農委會主委陳吉仲成為首任農業部部長，國民黨今天舉行記者會說，民進黨政府黨意凌駕民意，農民生活苦哈哈，卻仍重用爭議斑斑可考的陳吉仲擔任農業部長，難道陳吉仲大到不能倒。

國民黨發言人楊智伃指出，陳吉仲爭議連連，2019年農委會用1450萬元養四個小編，質疑是民進黨網軍；在萊豬問題上，曾說萊劑就好像保健食品；台灣農產品無法出口大陸，只會班班吃石斑；台灣陷入缺蛋危機，竟說可以採購鴨蛋；蛋荒是因為天氣冷，火鍋需求大才缺蛋等等，毫不關心台灣農民與全民的需求。

台北市議員李彥秀表示，根據今年3月民調，陳吉仲不滿意度高達四成二，儼然成為內閣最有韌性的政務官，更能高升部長，是把人民當塑膠。副總統賴清德曾喊幸福農業口號，過去7年半農民過得好不好，從產銷、農地種電、農產品出口大陸等問題，民進黨沒有一樣可以解決。

李彥秀指出，民進黨提出農民國家隊，結果台農發公司虧損連連，淪為國家虧損隊，錢都到哪裡去了，從石斑魚、蓮霧、香蕉到釋迦，農產品輸出大陸遇到問題時，民進黨無法做好產銷、無法與對岸溝通。更不要提農發基金補助從2016年1187萬，到2020年決算4億4369萬，補助越來越高，農民卻面臨越來越嚴重的三大困境。

李彥秀提出的困境，包括收入續低，2021年農戶所得平均為117.4 萬元，成長4%，但農業淨收入僅27.76萬元，僅成長1.3%，主要靠非農業所得及政府補助；人土流失，台灣農業就業人口52.3萬人，較上年度減少2.1%，務農人口老化，實際生產中的農地只有57萬公頃；以及外銷衰退，2023年上半年出口產值均衰退快一成。

宜蘭縣立委參選人黃琤婷表示，三星蔥是宜蘭最具代表農作物之一，根據媒體報導，蔥農交到三星農會再共同運銷到台北果菜市場，2019年曾賣出2.2億元創下歷年最高，之後持續下滑，到去年僅有6300萬，短短三年銷售額減少70%以上，產量也從2019年1832噸，去年剩下567噸，跌幅也將近70%。2017年三星地區青蔥栽培面積有150公頃左右，到去年第二期只餘91公頃。再加上極端氣候肆虐，宜蘭三星蔥產量跌七成，農民急喊搶救三星蔥，難道農業部長都沒聽到嗎？