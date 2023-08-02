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時力：財劃法年久未修不符現狀 軌道建設留下巨額債務

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前瞻軌道建設的縣市自籌款逐年新增，多位縣市首長都呼籲中央修改財政收支劃分法，透過修正統籌稅款分配方式紓解地方負擔。本報資料照片
前瞻軌道建設的縣市自籌款逐年新增，多位縣市首長都呼籲中央修改財政收支劃分法，透過修正統籌稅款分配方式紓解地方負擔。本報資料照片

時代力量發言人余佳蒨今天說，前瞻預算本意是為了加速台灣產業轉型與升級，藉此平衡區域發展及偏鄉公共建設，最後因為財劃法年久未修，不符合現況，以致於能否完成公共建設，成效好壞，皆是未知數，僅留下難以負擔的巨額債務。

時代力量今天發布新聞稿指出，審計部上周公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，軌道建設在今年進入興建高峰期，縣市自籌款負擔倍增，引發前瞻變成錢坑的爭議。

余佳蒨指出，財政收支劃分法規定國稅和地方稅劃分，大家繳稅是交給中央政府，還是地方政府，全部按照這部法律分配，多年來縣市升格，人民生活變遷，基礎建設需求早已大不相同，財劃法經歷凍省，已經有25年未修法，造成稅歸中央，貧窮地方的怪象。

余佳蒨認為，面對前瞻軌道計畫恐壓垮地方財政的問題，中央依然選擇推諉卸責，交通部回應可透過土地開發，增額稅收等方式因應，公然要求地方政府用侵害人民權益的方式籌措財源，本末倒置。

余佳蒨說，根據財劃法規定，目前占整體國家稅收七成的所得稅、營業稅皆為國稅，是中央政府收走，地方政府要增加建設，推行新政，往往只能在其餘零碎稅收中挖掘財源，如果不夠就舉債，再不夠就得外掛土地開發賣地賺錢。

余佳蒨表示，時代力量立法院黨團已經在立法院本會期提出財政收支劃分法修正草案，希望透過所得稅提升，並且將營業稅、土增稅的稅收，轉為地方稅等方式，解決地方財政問題。

余佳蒨認為，面對現今財政亂象，政治人物必須負起責任，各黨為了彰顯政績，獲取選票，刻意高估經濟效益，低估建造與營管成本，浮濫開立難以兌現的政治支票，造成地方財政面臨隨時被壓垮的危機。

余佳蒨說，藍綠白不要再互噴政治口水，速修財劃法充實地方財源，才是改善地方財政根本之道。

時代力量 財劃法 立法院 軌道建設

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