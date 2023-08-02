快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國立法保衛台海自由航行權 綠委：民主陣營最大共識

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
法國總統馬克宏8月1日正式頒布7年建軍法，建軍預算共4133億歐元，法案內容包括將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定。美聯社
法國總統馬克宏8月1日正式頒布7年建軍法，建軍預算共4133億歐元，法案內容包括將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定。美聯社

法國總統馬克宏昨天宣布「7年建軍法」完成立法，內容包括捍衛台海自由航行權，民進黨立委羅致政表示，台海議題不只是亞洲國家、印太地區的議題，是全球關注的議題；民進黨立委王定宇說，台海動盪將會影響全球利益，確保和平穩定成為民主陣營的最大共識。

羅致政表示，越來越多國家把台海的安全，視為他們重要的國家利益，甚至是採取必要的反應跟做法，台海議題不只是亞洲國家、印太地區的議題，是全球關注的議題，所以包括法國在內，這些國家紛紛採取必要的作法，台灣歡迎更多國家表達地區安全的關切。

王定宇說，這是法國史上首次，更是對台海區域安全非常重要的表態，台灣安全固然要靠自己，但是國際社會認知到台灣的重要地位，台海動盪將會影響全球利益，確保台海和平穩定成為國際民主陣營的最大共識，面對的中共威脅，台灣不孤單。

台海 法國 王定宇 馬克宏

延伸閱讀

力拚連任 王定宇細數4年政績 以「我們」感謝基層支持

台南釋迦農損慘烈王定宇邀集現勘 已達天然災害救助標準

柯陣營指前瞻計畫變「錢坑」王定宇：誰實誰虛一目了然

彭蔭剛反對裴洛西來訪遭批「二二八屠夫之子」 王定宇無罪確定

相關新聞

賴清德訪美恐再遭駭客攻擊？唐鳳祭出三道鎖因應

數位部長唐鳳今（2）日指出，面對駭客攻擊，數位部目前有三道鎖來保護公務單位的資安防護。他也說，未來在面對駭客攻擊「只要沒...

柯文哲想問鼎大位 光靠耍嘴皮還能走多遠？

台灣民眾黨的英文官網日前出現「VOTE WHITE、VOTE RIGHT」選舉口號，引發爭議，民眾黨發言人趕緊說，前天翻修英文網站並將爭議圖文下架。但黨主席柯文哲昨天面對媒體仍說，標語的中文「票投白色力量、票投正確方向」沒問題，是英文涉及文化差異出問題。柯文哲慣以「柯式話術」反擊，卻未反思自家團隊的國際專業出了問題，想挑戰總統大位的柯不改輕佻態度，卻讓選民看到民眾黨的淺碟。

藍：不滿意度破四成高升農業部長 陳吉仲大到不能倒？

農委會主委陳吉仲成為首任農業部部長，國民黨今天舉行記者會說，民進黨政府黨意凌駕民意，農民生活苦哈哈，卻仍重用爭議斑斑可考...

時力：財劃法年久未修不符現狀 軌道建設留下巨額債務

時代力量發言人余佳蒨今天說，前瞻預算本意是為了加速台灣產業轉型與升級，藉此平衡區域發展及偏鄉公共建設，最後因為財劃法年久...

吳思瑤嘲當立委反前瞻 蔣萬安回「質疑中央綁樁分贓」

民進黨立委吳思瑤今在臉書三嗆台北市長蔣萬安，稱過去反前瞻的人，現在來說前瞻分不夠？蔣萬安上午出席基北北桃1200都會通記...

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

副總統賴清德8月12日將出訪巴拉圭，參加總統當選人潘尼亞就職典禮。總統府今天表示，蔡總統交付賴清德深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩個目標。賴清德身兼民進黨總統參選人，此行過境美國格外敏感。賴清德日前出席全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會時脫口而出，「在總統蔡英文的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。」「走入白宮說」後續效應餘波盪漾，昨天有涉外高層放話媒體，點名指控在野黨駐美副代表秦日新散布「賴清德派代表爭取過境華府」傳聞，再掀爭議。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦