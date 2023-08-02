法國立法保衛台海自由航行權 綠委：民主陣營最大共識

法國總統馬克宏昨天宣布「7年建軍法」完成立法，內容包括捍衛台海自由航行權，民進黨立委羅致政表示，台海議題不只是亞洲國家、印太地區的議題，是全球關注的議題；民進黨立委王定宇說，台海動盪將會影響全球利益，確保和平穩定成為民主陣營的最大共識。

羅致政表示，越來越多國家把台海的安全，視為他們重要的國家利益，甚至是採取必要的反應跟做法，台海議題不只是亞洲國家、印太地區的議題，是全球關注的議題，所以包括法國在內，這些國家紛紛採取必要的作法，台灣歡迎更多國家表達地區安全的關切。

王定宇說，這是法國史上首次，更是對台海區域安全非常重要的表態，台灣安全固然要靠自己，但是國際社會認知到台灣的重要地位，台海動盪將會影響全球利益，確保台海和平穩定成為國際民主陣營的最大共識，面對的中共威脅，台灣不孤單。