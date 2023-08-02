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影／柯文哲批前瞻軌道建設執行率低 莊瑞雄：從台北看台灣

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立法院黨團莊瑞雄（左二）、劉世芳（右二）、桃園巿立委參選人范綱祥（右一）、彭俊豪（左一），上午在立法院舉行「柯式交通平權 鄉下要有鄉下的樣子？」記者會，莊瑞雄批評柯文哲「從台北看台灣」，不能只單純的講幾句「玉山蓋捷運、阿里山蓋高鐵」來吵架，很沒有道理。記者黃義書／攝影
民進黨立法院黨團莊瑞雄（左二）、劉世芳（右二）、桃園巿立委參選人范綱祥（右一）、彭俊豪（左一），上午在立法院舉行「柯式交通平權 鄉下要有鄉下的樣子？」記者會，莊瑞雄批評柯文哲「從台北看台灣」，不能只單純的講幾句「玉山蓋捷運、阿里山蓋高鐵」來吵架，很沒有道理。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團莊瑞雄、劉世芳、桃園市立委參選人范綱祥、彭俊豪，上午在立法院舉行記者會。就民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻軌道建設執行率低，指軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益。對此莊瑞雄表示，柯文哲用「台北人」看整個台灣，很沒有道理。

莊瑞雄指柯文哲所言：「難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？」乍聽之下很有道理，要好好去評估，但中央政府根本沒如此的計畫。莊瑞雄表示難道前瞻軌道建設只有高鐵、捷運？是否也要順便質疑農業部也搞軌道建設？農業部當然做軌道建設，看放在什麼地方。如林務局的阿里山森林鐵路，對軌道延路設施安全的提升，或是邊坡的防治、光纖的設置，難道就不需要嗎？

莊瑞雄強調軌道建設不是從台北看天下，不能只單純的講幾句「玉山蓋捷運、阿里山蓋高鐵」來吵架，很沒有道理。

民進黨立法院黨團莊瑞雄（左）、劉世芳（右），上午在立法院舉行「柯式交通平權 鄉下要有鄉下的樣子？」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立法院黨團莊瑞雄（左）、劉世芳（右），上午在立法院舉行「柯式交通平權 鄉下要有鄉下的樣子？」記者會。記者黃義書／攝影

莊瑞雄 軌道建設 柯文哲 高鐵 捷運

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