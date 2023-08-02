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即時短評／賴清德出訪小英人馬隨行助攻賴也確保零意外

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使，12日將率團出訪友邦巴拉圭，去回程過境紐約及舊金山。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使，12日將率團出訪友邦巴拉圭，去回程過境紐約及舊金山。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使，12日將率團出訪友邦巴拉圭，去回程過境紐約及舊金山。由於賴清德先前才被外媒報導質疑「走入白宮」的說法，這次特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等「總統人馬」，林、黃外交國安事務經驗豐富，一方面能「助攻」賴出訪事宜，另方面也是確保賴過境美國「零意外」。

「務實台獨」形象鮮明的的賴清德縱使不斷強調，兩岸政策將遵循蔡英文總統「四個堅持」的路線，但過去一段時間，仍偶有美方「疑賴論」傳聞；金融時報日前報導，針對賴清德在造勢場合表達「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」的說法表示，賴的發言促使美國政府向台灣尋求解釋。

雖然金融時報的報導也指出，資深美國官員則說，白宮「未曾和賴清德、他的競選辦公室或競選幕僚就此發言議題有所接觸」；但這篇報導仍引發國內政壇熱議。

賴清德2020年後擔任副總統，與聞並實際參與兩岸外交國安事務，稱賴清德對國安事務涉足不深並不精確。不過，不同於談判專家出身的蔡英文，是「非典型」的民進黨領袖，民進黨內評價賴清德，多認為賴是如同前總統陳水扁，是擁有高度「群眾魅力」的傳統型民進黨政治領袖；賴在不公開的造勢場合脫口要「走進白宮」，其實並不令人意外。

只不過，政治領袖對兩岸外交事務的任何發言高度敏感，用詞通常錙銖必較；賴清德的「走入白宮」說雖然可能是「為造勢而造勢」，但被披露後，受到各界高度質疑是必然，另也凸顯賴清德本身以及賴的兩岸外交事務幕僚團隊仍有待加強。

蔡政府執政七年多來，蔡總統對兩岸外交等國安事務的言行，被認為具有一致性、可預測性，不易出現「意外之舉」，美方對蔡總統的熟稔程度與互信基礎高，相較之下，美方仍對賴清德「很好奇」。

總統大選正開打，賴清德被指派為特使出訪，也將過境美國，一定程度上賴是「赴美面試」。賴清德的表現如何，美中台都用放大鏡檢視；這次特使團多了國安事務經驗豐富的林佳龍，以及蔡總統核心幕僚黃重諺，一方面代表蔡總統出手協助賴團隊在國安事務方面的不足，另方面也要確保賴的出訪、過境「零意外」，更預示了接下來的總統大選，蔡、賴在兩岸外交等國安事務領域將更進一步合作。

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