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前瞻遭疑壓垮地方財政 陳琬惠：根源於財政收支劃分法
民眾黨立委陳琬惠今天表示，民進黨政府8894億的前瞻預算，被外界質疑壓垮地方財政，執行成效低落，根源來自24年未修的財政收支劃分法。
陳琬惠指出，中央集權又集錢，地方需要推動大型建設時，往往只能找上中央求助，中央不負責任，放任地方爭相申請前瞻預算；地方首長基於龐大民意壓力，想爭搶大餅當政績，後續的自籌款與營運成本，便成為地方沉重的財政壓力。
陳琬惠表示，蔡英文總統2016年上任時，時任行政院長林全承諾要修財政收支劃分法，2017年底賴清德接任行政院長也承諾推動，七年多過去了，財政部官員上周面對媒體詢問，仍說要有天時、地利、人和才能修法，令人傻眼。
陳琬惠說，綠營許多歷任過地方首長的政治人物，都深知地方財政困境，2011年時任台南市長賴清德就要求馬英九總統當局，儘速修正財政收支劃分法，避免地方發展受限。
陳琬惠指出，民進黨執政後，掌握中央權力，嚐到中央集權又集錢好處，捨不得放棄分配預算的權力，把過去信誓旦旦的承諾拋諸腦後。民眾黨2020年進入國會後，第一年就提出財政收支劃分法修法版本，民眾黨主席柯文哲也多次主張儘速修法，仍不見政府進度。
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