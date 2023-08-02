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賴清德將過境美國 俞大㵢：一開始就不包括華府

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者曾吉松／攝影

副總統賴清德擔任蔡英文總統特使出訪巴拉圭，過境美國，全程7天6夜。外交部次長俞大㵢今天說，訪團預計8月12日下午啟程，同日抵達美國紐約過境，8月13日晚間離美，8月14日早上抵達巴拉圭訪問，8月15日出席巴拉圭新任總統就職典禮，8月16日早晨離巴，當日下午至美國舊金山過境，8月17日凌晨離美，預計8月18日清晨返抵國門。

俞大㵢表示，在巴拉圭期間，賴清德主要行程為參加總統當選人潘尼亞就職典禮，將個別會晤現任總統阿布鐸及新總統潘尼亞，參加國宴及巴拉圭首都亞松森建城486周年檢閱軍警遊行。賴清德也會與巴國及外國政要自然互動，也會出席旅居巴國及鄰近僑胞的餐會。

外傳國民黨駐美副代表秦日新散布賴清德爭取過境華府消息，俞大㵢表示，跟美方協調過程中，一開始就不包括華府、維吉尼亞及阿靈頓，外界訊息是不確實的。

俞大㵢說，我國元首出訪友邦過境美國，將依照舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理，過境規畫行之有年，不該造成其他方的不舒服或加深彼此衝突的藉口，美國國務卿布林肯也提過，台灣副總統已經過境美國十次，這次是第十一次，賴清德去年也過境過，沒有什麼，就是這樣子。

俞大㵢表示，美國過境行程目前還在規畫，適當時間會對外說明。

美國 華府 俞大㵢 賴清德

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