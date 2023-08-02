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賴清德出訪過境紐約舊金山 涉外人士：不失分就是得分

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，賴清德分別過境紐約與舊金山，涉外人士今天表示，賴清德有副總統的包袱跟限制，美方不至於給予太多突破機會，講話要特別小心，他只要不失分就是得分。

涉外人士說，賴清德是按照蔡總統往例，過往的公開活動大致分為幾種，包括跟美國僑界、智庫與政界的會面，既然美方有公開行程，賴清德的表現就很重要，尤其是面對僑界講的話，務必要特別小心，不要講一些讓美國感到意外的話。

涉外人士表示，賴清德還是有他的壓力存在，雖然要突破規格很難，但要降級也不至於，尤其面對僑界講的話很重要，千萬不要太急性子，就是演一齣外交戲碼，不管是照本宣科也好，或者是按照劇本也出都好。

涉外人士說，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲訪美需要得分，但是賴清德畢竟有副總統的包袱跟限制，美方不至於給予突破的機會，不要妄想可以得分，但是千萬不要失分，就是穩當地把行程走完。

涉外人士表示，僑界通常是熱鬧的場合，同溫層的氣氛，容易有出錯的機會，因為通常會人來瘋，賴清德反而要非常小心，不要嗨過頭，在場的每個人都會錄影，沒有秘密，台下講話，千萬不要跟進呼應跟回應。

涉外人士說，有關跟美國官員、國會議員的見面，通常是不公開活動，都是閉門會議，要犯錯的機會不大，到時候可以見到什麼層級，有多少人參加，質跟量都是兩個值得觀察的重點。

涉外人士指出，紐約跟舊金山都有不錯的重量級智庫，賴清德參訪智庫就會發表演講，只要重述一樣的東西就好，不要有新的東西，如果美方同意比照蔡總統過境的方式，最後要舉辦媒體茶敘也可以，但是不要想從這邊突破或大得分，只要不失分，就是得分。

賴清德 蔡英文 侯友宜 柯文哲

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