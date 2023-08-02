賴清德出訪過境紐約舊金山 涉外人士：不失分就是得分
蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，賴清德分別過境紐約與舊金山，涉外人士今天表示，賴清德有副總統的包袱跟限制，美方不至於給予太多突破機會，講話要特別小心，他只要不失分就是得分。
涉外人士說，賴清德是按照蔡總統往例，過往的公開活動大致分為幾種，包括跟美國僑界、智庫與政界的會面，既然美方有公開行程，賴清德的表現就很重要，尤其是面對僑界講的話，務必要特別小心，不要講一些讓美國感到意外的話。
涉外人士表示，賴清德還是有他的壓力存在，雖然要突破規格很難，但要降級也不至於，尤其面對僑界講的話很重要，千萬不要太急性子，就是演一齣外交戲碼，不管是照本宣科也好，或者是按照劇本也出都好。
涉外人士說，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲訪美需要得分，但是賴清德畢竟有副總統的包袱跟限制，美方不至於給予突破的機會，不要妄想可以得分，但是千萬不要失分，就是穩當地把行程走完。
涉外人士表示，僑界通常是熱鬧的場合，同溫層的氣氛，容易有出錯的機會，因為通常會人來瘋，賴清德反而要非常小心，不要嗨過頭，在場的每個人都會錄影，沒有秘密，台下講話，千萬不要跟進呼應跟回應。
涉外人士說，有關跟美國官員、國會議員的見面，通常是不公開活動，都是閉門會議，要犯錯的機會不大，到時候可以見到什麼層級，有多少人參加，質跟量都是兩個值得觀察的重點。
涉外人士指出，紐約跟舊金山都有不錯的重量級智庫，賴清德參訪智庫就會發表演講，只要重述一樣的東西就好，不要有新的東西，如果美方同意比照蔡總統過境的方式，最後要舉辦媒體茶敘也可以，但是不要想從這邊突破或大得分，只要不失分，就是得分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言