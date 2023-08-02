疑性霸凌案「被害人」也被記大過 監察院糾正陸軍官校

陸軍官校學生連民國109年間為慶生活動，自謂以惡趣味方式，由學弟壓著學長洗澡，拍片傳上網路。監察院調查約談已畢業下部隊軍官後，認為陸軍官校未妥善處理這起疑似性霸凌事件，案中被害人學長被記大過，二度傷害，損及學生權益甚巨，核有違失，加以糾正。

監委王幼玲、紀惠容調查報告指出，陸軍官校109年10月7日晚間10時許，發生學弟為學長慶生，由2名學弟壓著學長進入浴室洗澡，過程中3人全裸，2名學弟拍打學長屁股、熱水澆淋身體，造成學長屁股紅腫，現場有多名學生圍觀，其中1人拍攝影片，影片111年8月30日上傳網路。

影片曝光後，陸軍官校澄清是嬉鬧而非霸凌，監委調查認為，此事件已涉及疑似性霸凌行為，陸軍官校未依規定，將案件向上級機關及權責單位通報，未將案件交由性別平等教育委員會調查處理，僅視為內部員生管理議題，只訪談3名學生，未將訪談經過做成紀錄，也未查明上傳私密影片者，顯未詳查此案，以影響校譽為由懲處7名學生，被慶生的學長被記大過處分，事後懲處令送達不符程序，未提供事件學生輔導協助，損及學生權益甚巨，核有違失。

根據監察院調查，學長E男記大過，現場攝影上傳網路B男記一大過一小過。已畢業下部隊任軍官的E男接受監委約詢時，對於記過是否影響軍旅生活的問題，E男軍官說，之前會，這事件如果是軍人身分記過，他覺得不公平，就會申訴，但發生時是學生身分被記過，沒影響，就覺得還好。監委認為E男記過處分不公平，無疑二度傷害。