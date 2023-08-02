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前瞻補助藍線被退5年 盧秀燕：對陳揆公平施政有信心

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日出席台中二信游泳池啟用典禮表示，現在為止對陳建仁院長及鄭文燦副院長有信心，相信他們聽到中部人的心聲後，一定能夠公平施政，希望有好消息。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今日出席台中二信游泳池啟用典禮表示，現在為止對陳建仁院長及鄭文燦副院長有信心，相信他們聽到中部人的心聲後，一定能夠公平施政，希望有好消息。記者余采瀅／攝影

審計部日前公布最新前瞻特別預算審核報告，台中僅獲228億元補助，六都排名倒數第二，僅是高雄市的5分之1；台中捷運藍線送審也遲遲未通過。台中市長盧秀燕今日出席台中二信游泳池啟用典禮表示，對陳建仁院長及鄭文燦副院長還是有信心，相信他們聽到中部人的心聲後，一定能夠公平施政，希望有好消息。

審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，中央補助22縣市共5358億元，高雄獲1265億元占4分之1，是北市7倍，行政院長陳建仁前天指前瞻預算沒偏重特定縣市。

盧秀燕昨表態指台中人口、面積都比高雄大，補助款只獲配228億，六都倒數第二，對比高雄拿1265億，台中人很委屈很心酸，連台中捷運藍線一再被退回修正5年，她拜託中央「不要再卡台中了」。

媒體今詢問，有人發現高雄捷運在審計報告中有缺失還是通過，會不會覺得不公平？盧秀燕表示，她到現在為止對陳建仁院長及鄭文燦副院長還是有信心，相信他們會繼續關照中部、關照台中，不會虧待中部、台中，不會讓我們失望，相信他們聽到中部人的心聲後，一定能夠公平施政，希望有好消息。

台中捷運 盧秀燕 陳建仁

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