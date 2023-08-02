國民黨南市推「正義成真」競選看板 綠批：先放棄全教

國民黨在台南首面以總統參選人侯友宜、立委候選人陳以信、王家貞、姚正玉等4人的聯合看板，取姚「正」玉、侯友「宜」、「陳」以信、王家「貞」諧音「正義成真」，訴求民進黨在台南執政30年，去年發生的光電弊案、88槍社會案件震驚全國，但是至今真相未明，寄望明年1月13日下架民進黨。

台南市議會民進黨黨團幹事長蔡筱薇議員、朱正軒議員今日反批，88槍擊案跟黑金光電，基本上離不開李全教跟王文宗這兩位紅色背景的始作俑者，國民黨唯有「放棄全教」，才有機會「正義成真」。

蔡筱薇指出，88槍案在檢方偵辦下，已明確指出是國民黨在地大樁腳王文宗幕後指使，而李全教涉及黑金也不是這一、兩天的新聞，至於光電?大家可以去查看看李全教近年在台南收購多少土地要來做光電開發，李更一度與地主對簿公堂。

朱正軒表示，王文宗不只擔任過國民黨學甲區黨部主委，同時也是統促黨的台南黨部主委。至於法院認證的黑金賄選議長李全教，與中國的關係更不在話下，運用自身國民黨黨國精英身分，與王文宗緊密結盟，組成虱目魚契作集團，將台灣人的技術移轉到中國，累積大量財富。

朱正軒說，國民黨怎麼有臉掛上這樣的看板？這些爭議案件的始作俑者，就是王文宗及李全教，國民黨卻只選擇表面切割，不敢提名李全教、也不願掛李全教的看板，但地方上所有國民黨議員仍全力輔選李全教，這叫台南人如何相信所謂的「正義成真」？

蔡筱薇強調，唯有「放棄全教」，才有機會「正義成真」，真心建議國民黨不要再跟這種紅色勢力掛勾，否則哪天迴力鏢打到自己，到時候跳到曾文水庫也都洗不清了。

台灣基進台南黨部主委李宗霖也諷刺，看到這些人不會覺得正義，反倒是看到滿滿的爭議。國民黨的總統參選人侯友宜妻子違規出租學生套房，每年收租超過2000萬。且一筆土地就申請了99個門牌，藉此規避法規。陳以信身為台灣立委，宏都拉斯在今年初提出24.5億美金的鉅額勒索不成後，轉而向中國建交，背後明顯出自於中國指使。陳以信卻不將矛頭指向壓霸的中國，反而是在國會大力地檢討台灣，如此何來正義？

李宗霖還批自稱俠女的王家貞有「詐領爭議」，作為台南市議員卻知法犯法，浮報公費助理薪資，甚至還開記者會說貪汙治罪條例是惡法，將挪用公費講得理所當然、正義凜然。國民黨希望用這種諧音、口號式的看板來爭取認同，但是看板上的人物沒有「正義」，只有「爭議」，明眼的台南人絕對不會吃這一套。

國民黨台南市第三選區立委候選人姚正玉表示，88槍案及光電案，確實是發生在民進黨執政多年的台南市，民進黨完全脫離不了關係，民進黨議員怎麼還有臉出來說三道四。更可笑的是還指揮國民黨唯有「放棄全教」，才有機會「正義成真」。請問，李全教能不能參選，是民進黨說了算嗎？一個沒李全教的看版，被指為幫李全教競選，為什麼這麼怕李全教，國民黨是不是可以反過來要求民進黨，民進黨議員這麼怕李全教，事出必有因，要不要考慮換掉賴清德。

姚正玉也批，台灣基進黨是一個很奇怪政黨，老是忘了自己是在野黨，見不得其他在野黨「監督」執政的民進黨，急著當護航的小綠綠。連在野黨掛個競選看板，都要來打壓、蹭關注。奉勸基進黨好好的為民監督，下架貪腐政黨，才能不負鄉親託付，也才有長大的機會。