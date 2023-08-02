柯文哲批前瞻沒開工比完工多 交長：是管控每年執行率

台灣民眾黨總統參選人柯文哲批評前瞻建設成效，引發交通部連日發新聞稿回擊。柯昨天於臉書再質疑，國發會稱去年底執行率96.95%，但預算執行率不代表完工率，沒開工項目比完工還多。交通部長王國材今表示，軌道建設需要把預算分年編列、分年執行，管控的是每年執行率；若每年執行率能100%達成，就能如期完工。

柯文哲在臉書表示，國發會說前瞻計畫到去年底第三期為止的執行率是96.95%，但錢發下去，不代表工程完成。根據審計部上周公布的111年度前瞻計畫審核報告，「軌道建設」50個分支項目，至今只完成其中6項，所以過去7年，軌道建設完工率只有12%。

柯文哲也說，審計部還指出，前瞻軌道建設中有10項完全沒有支用預算，也就是還沒有開工，沒開工項目比完工的還多。新竹大車站是因為多次流標、預算暴增、市議會反對，市府要重新評估效益；桃捷航空城至中壢(綠線)則是行政院已拍板要做，但其實根本還在規劃中，就是 先有經費才有計畫 ，才導致無廠商投標、多次流標的亂象。

王國材指出，以列入前瞻計畫的台北捷運南北環，行政院於2019年5月31日核定綜合規劃，今年6月執行率20.66%（已執行預算除以編列預算），但此計畫預計於2031年6月才完工。軌道建設從規劃、核定、設計、施工需要長時間，需把預算分年編列、分年執行，管控的是每年執行率；若每年執行率能100%達成，就能如期完工。