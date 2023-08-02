批蔡政府特別預算常態化舉債多 新黨：在野應強力杯葛

審計部日前發表中央政府總決算報告，其中指出蔡英文總統任內共提出11項特別預算，總金額超過兩兆元，均以舉借債務支應，截至2022年底止，債務未償餘額已達5兆6997億餘元。新黨主席吳成典今表示，執政黨不符法規將特別預算常態化，台灣面臨財政破產風險，在野黨應該強力杯葛，查出政府錢亂用到哪。

新黨今在黨部舉行記者會。吳成典指出，審計部報告是是政府部門講出來，不是危言聳聽，根據法規，特別預算只有在國防緊急設施、戰爭、經濟重大變故、重大災變等狀況才使用，但七年11項已成常態化，且根據風傳媒報導，執政黨還亂用錢，特別預算還可以挪用，例如鐵道軌道預算建設慢，就把預算挪轉到數位建設。

吳成典指出，台灣的財政破產風險，現比兩岸兵凶戰危還嚴重，特別預算一、兩兆，其他像南進政策等，錢用去哪？能夠制衡此議題的就只有現任立委，如果現任立委都要做好人做鄉愿，只想拼選舉連任、重大事情不講話的話「都讓他們落選好了」

吳成典強調，如果連立委都鄉愿說沒辦法，那還有誰有辦法，特別是在野黨、國民黨立委都攤在立法院，這件事情應該要強力杯葛，如不不杯葛就下來，換新黨來做。

新黨立委參選人游智彬則表示，蔡政府讓國家財政紀律蕩然無存，國家社會沒財政紀律就沒未來，總債務5.7兆，蔡英文總統不到八年期間就增加2.96兆，超過一半以上債務是蔡執政創造。

游智彬也批評，像口罩、疫苗等都出過問題，且中央分配預算還大小眼，前瞻預算高雄人口比台中少，但高雄拿1200多億，台中只有218億、不到高雄零頭，台北市只有184億，台中市民、台北市民以及在野黨立委都不生氣嗎？

他要問在野黨為何不癱瘓立法院、為何不「翻桌」？應該要堅持每筆支出都要有成本效益分析，並且回歸財政紀律，不能讓民進黨胡作非為，又創造縣市分化對立。