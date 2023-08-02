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傳賴清德爭取過境華府 綠委指藍駐美副代表亂放消息

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。本報資料照片
民進黨立委林楚茵。本報資料照片

美國華府不斷有傳聞稱副總統賴清德正在爭取過境華府，總統府今天公布賴清德出訪行程，並強調從未包含美國首府華盛頓，去回分別過境紐約和舊金山。民進黨立委林楚茵今天在臉書指出，求證多名華府智庫人士，原來是國民黨駐美副代表秦日新在美國亂放消息，質問人在日本訪問的國民黨總統參選人侯友宜，「你要的外交是這種抹黑外交嗎？」沒有外交能力也不要用奧步搞破壞。

林楚茵今天在臉書整理出秦日新過往行徑，2005年任駐紐西蘭代表期間，以公款採購紅酒，之後指示部屬偽造不實單據，捏造餐敘名義核銷，於2013年遭依偽造文書罪判刑。2011年任駐斐濟代表期間，又傳出妻女並未隨行赴任，卻仍申請眷屬補助費；因與日本駐斐濟女外交官疑涉不倫戀，以公費宴請、買珍珠項鍊示愛，遭外交部停職，並遭監察院彈劾。

林楚茵指出，外交不是個人或單一政黨的事，而是關乎國家整體的國際形象。國民黨放任秦日新這樣貪汙、瀆職、偽造文書、素行不良，還曾因不倫戀外交醜聞台灣蒙羞的人，在美國造謠不實消息詆毀國家副元首、破壞台灣外交形象，請問侯友宜，你要的外交是這種抹黑外交嗎？

美國 華府 林楚茵 賴清德 侯友宜 外交部

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