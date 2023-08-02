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前瞻獨厚高雄 陳其邁怒問侯友宜：是否支持改造前鎮漁港？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，他要請問國民黨的候選人，「支不支持前鎮漁港的改造？」記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁說，他要請問國民黨的候選人，「支不支持前鎮漁港的改造？」記者王勇超／攝影

前瞻預算中央補助地方5358億，被指獨厚高雄市一口氣拿了1265億元，其中前鎮漁港更獲81億，引發外界質疑。陳其邁今早罕見動怒表示，有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追，「你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理！」陳其邁還要人在日本的侯友宜表態回應，是否支持前鎮漁港改造，「不要人在日本，就迴避這個問題！」

陳其邁今早出席「國立高科實驗高級中等學校籌備處」揭牌典禮，被媒體問到昨日深夜為何在臉書貼文反擊「前鎮漁港憑什麼拿81億」。陳其邁用嚴肅語氣說，有一些這種大型計畫本來就是公務預算，有些是前瞻特別預算來編列，錢都是中央補助，大台北都會區的計畫1.2兆元裡面，中央負擔6700多億元預算，有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追，「在申請預算的時候，你說這樣對南部的預算比較多，這是哪門子的道理！」

陳其邁說，這種天龍國的批評，對台北以外的其他城市，是非常非常不公平，假如要選總統的人，忽略了長期這種區域的均衡發展，你要怎麼讓南部的鄉親來支持你選總統。

陳其邁說，不要把每一個地方的建設，全部都泛政治化，這些錢假如放在地方，是對地方建設有幫助，對區域均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都要支持，也應該要表態，「所以我請問國民黨的候選人，支不支持前鎮漁港的改造？」

陳其邁說，就那麼簡單的一個問題，「不要人在日本，就迴避這個問題！」派發言人出來，似是而非抹黑高雄建設，他非常不以為然。

陳其邁也提到，前鎮漁港是韓國瑜執政時期的高雄市海洋局，希望說中央補助前鎮漁港興建，2019年10月29日行政院長蘇貞昌來高雄，覺得前鎮漁港應該要做更大的改善，提升規模，「當時的市長是韓國瑜市長，是高雄市政府國民黨主政的韓市長所提的建設，我當時擔任副院長！」地方國民黨執政、中央民進黨執政，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣，對於南北均衡區域的發展，這個應該是要不分藍綠，大家共同努力來做。

陳其邁說，登革熱的事情也是一樣，2019年6月14日，這個公文都有，高雄市政府衛生局去函中央CDC要求5300萬的預算補助，中央在108年6月19日全額補助，當時他是副院長，他來高雄主持會議，陪同韓國瑜市長到金獅湖市場，「當時韓市長還問我說怎麼會有登革熱，大家應該記憶猶新！」5天內中央就核定補助5300萬。

侯友宜 陳其邁 韓國瑜 蘇貞昌

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