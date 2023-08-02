法國建軍法案納台灣海峽自由航行 外交部：高度歡迎

法國國會兩院提案將捍衛台海自由航行權納入建軍法案，獲法國政府支持，將台灣納入法案內容，外交部表示，對法國國會及政府以實際行動捍衛台海和平與穩定，表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，法國國民議會及參議院分別在7月12日及13日，就法國「7年建軍法案」進行院會辯論及投票，雙雙表決通過史上最高的7年建軍預算4133億歐元，法案內容包括依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護地區和平與穩定，法國總統馬克宏8月1日頒布7年建軍法完成立法程序。

外交部指出，法國國防部長勒柯努（Sébastien Lecornu）先前在國民議會就法案進行辯論時，他表示，自冷戰結束後，法國未曾面臨如此多元且多變的安全威脅，包括強權政治再現、複合式威脅、恐怖主義及核擴散的風險等。面對這些前所未有的安全威脅，法國7年建軍法透過強化太空、網路、海下作戰等新興領域，以及增加情報、地對空防衛及後備軍人員額等整體預算，強化保衛法國本土及海外屬地的安全，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。

7年建軍法整體預算4133億歐元，創史上新高，預計2025年使法國國防預算達到國內生產毛額（GDP）的2%，法國的印太國防戰略與其跨部會戰略，及歐盟印太戰略高度契合。

外交部表示，法國作為印太地區的重要國家，多次在七大工業國集團（G7）元首峰會、雙邊領袖峰會、2+2部長會議等多邊及雙邊場域，重申台海和平與穩定的重要。法國7年建軍法納入捍衛台海自由航行權顯示，台海的和平與穩定，符合法國戰略利益，也是維持自由、開放、穩定及繁榮的印太地區不可或缺的一環。台灣作為印太地區負責任的國家，將持續與法國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。