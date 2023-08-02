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高雄前鎮漁港建設經費81億 徐巧芯：要撈哥吉拉？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯。本報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨北市議員徐巧芯。本報系資料照／記者余承翰攝影

高雄市前瞻建設經費遭議論，北市議員徐巧芯發文指出，前鎮漁港改建要3000萬，中央給81億，預算足足擴編了270倍，酸說「要探勘撈哥吉拉？」高雄市長陳其邁則回應，2019年時任高雄市長韓國瑜與高雄區漁會提出10億計畫，行政院前院長認為太少，要做就做好，才要求高市府增加預算、盡速補強，提出完整規劃。

徐巧芯在Facebook發文表示，以前只聽過兒歌唱「要五毛，給一塊」，多給了兩倍，已多到可以寫成一首家喻戶曉的歌，這就已經很離譜了，沒想到在前瞻計畫中，在高雄市的前鎮漁港可以「要3000萬，給81億」，預算足足擴編了270倍。

徐巧芯說，不知道當初那首三輪車的歌裡面的老太太，有沒有覺得自己還是比不過蔡總統？質疑漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？還諷刺說「是要探勘撈哥吉拉膩？」民進黨政府的預算分配當然會被質疑濫用，「最好明天撈出一隻鑲金的魚，給我們說明一下你到底前瞻在哪裡喔」

對此，陳其邁說明，2019年他擔任行政院副院長時，當時高雄市長是韓國瑜市長，高雄區漁會與市府提出10億計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港急迫性問題，記得當時跟蘇院長報告後，蘇說了一句，「既然要做，就把他做好」。

陳其邁指出，2019年10月30日，蘇貞昌視察前鎮漁港，認為不僅已核准3億元的多功能船員服務中心經費，更認為9.7億元多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強，提出完整規劃，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。

韓國瑜 陳其邁 徐巧芯 蘇貞昌 高雄市

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