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江啟臣揭三成外館有資安疑慮 電報外流恐為防護缺失

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國外交部。國民黨立委江啟臣在臉書上貼文揭露，指我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務。圖／聯合報系資料照片
我國外交部。國民黨立委江啟臣在臉書上貼文揭露，指我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務。圖／聯合報系資料照片

我國駐外館處也有資安疑慮？國民黨立委江啟臣今早在臉書上貼文揭露，指我國109個駐外館處中，有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務，不合格率近三成。

江啟臣表示，蔡政府不斷強調資安即國安，特別成立數位發展部，但不只打詐無能，連外交機密也不保，之前的電報外流，還說是對岸的認知作戰，但真正原因恐怕出在外交部的駐外館處的資安防護有重大缺失。

江啟臣指出，根據審計部111年度決算審核報告指出，外交部駐外館處有14個使用行政院認定有資安疑慮通訊設備，有19個駐外館處電信服務由存有資安疑慮之業者提供，其中有2個館處同時具備2項情事，外交部共有109個駐外館處，竟有33個外館使用有資安疑慮的設備或服務，不合格率近三成；而駐外館處中有22個屬於資安A級的重點館處，雖然2020年和2021年有新冠肺炎疫情影響，但疫情前2019年也只有9個進行資安健診，疫情結束後2022年也僅4個外館進行健診，健診率不到二成，而其中更有10個館處連續4年未進行資安健診。

江啟臣提到，外交部近年執行的資安健診發現的違規樣態除了安裝未奉核之軟體、公務電腦連接私人裝置（含手機）、 印表機未關閉無線網路，竟還有未安裝防毒軟體，將帳號密碼張貼於明顯處等離譜缺失，毫無資安防護觀念，根本就是國家的資安破口。

江啟臣強調，外交部之前屢傳文件電報外流，近來更傳出加入CPTPP的機敏文件外洩，至今無法辨識真偽，外交部和國安單位竟還以「認知作戰」企圖擦脂抹粉、含混帶過，但如今看來根本就是自身的資安維護出問題，成為國家整體資安破口，影響整體國家安全。蔡英文總統說資安即國安，外交部顯然沒當回事。令人擔心的是，其他部會又有當回事嗎？

資安 外交部 江啟臣 國安

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