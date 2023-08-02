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前瞻補助墊底蔣萬安籲中央妥善分配 簡舒培：不夠應去問柯文哲

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安呼籲，中央應妥善分配前瞻經費補助，台北市議員簡舒培認為，北市前瞻補助墊底，應要去問前市長柯文哲，且蔣應為自己當初反對前瞻計畫行為反省。圖／引用自吳思瑤臉書
台北市長蔣萬安呼籲，中央應妥善分配前瞻經費補助，台北市議員簡舒培認為，北市前瞻補助墊底，應要去問前市長柯文哲，且蔣應為自己當初反對前瞻計畫行為反省。圖／引用自吳思瑤臉書

高雄市獲全台近2成5前瞻建設補助經費，引發中央補助公平性爭議，台北市長蔣萬安更喊出中央補助款應公平合理，並希望錢用在刀口上，不過卻遭綠委翻出當年擔任立委站在議事桌上，高舉會議無效牌子照片，北市議員簡舒培表示，北市補助經費不夠蔣應先問問前市長柯文哲當初為何沒有好好申請，更要求蔣為先前「為反而反」的態度反省。

簡舒培表示，2017年立法院在審前瞻預算的時候，國民黨立委用盡各種方式反對，當時還是立委的蔣萬安更直接舉著「會議無效」的牌子跳到桌子上面，還認為前瞻是綁樁計畫、通過前瞻預算違憲等。

簡舒培說，若依蔣萬安的說法，當時會這樣做是因為相關局處並沒有提出完整的預算計畫，但如今蔣市府規劃「Usport」的政策，3000多萬經費，同樣沒有詳細的計畫送到議會，依照他的邏輯，難道這也是綁樁計畫？

今年4月，中央政府為了改善人行通行環境，透過「前瞻提升道路品質計畫」提出98億元的補助給地方政府，結果北市府沒有申請，讓副市長李四川質問「有錢為什麼不去申請」，蔣萬安也要求市府官員一定要提，簡舒培質問蔣，難「這也是綁樁嗎？」

簡舒培說，目前前瞻預中央核定給台北市已經184億，柯文哲在2020年時說中央只給台北市20億，是不精確的數字，「只要地方政府提案，中央絕對會本於支持地方建設進行專業審查，絕對不會有大小眼之分。」北市為什麼拿到的金額沒有別的縣市多，蔣應該去問問柯，為什麼沒有好好向中央提出申請。

簡舒培認為，當年擔任立委蔣萬安，為了個人的政治聲量，跳上桌子反前瞻，他要求，當台北市長蔣萬安，不應該為了政黨分別抹黑前瞻、忽視前瞻，有計畫都該提出申請，更應該為先前「為反而反」的態度深切反省，還給前瞻一個公道。

簡舒培 蔣萬安 柯文哲

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