【專家之眼】蔣萬安、盧秀燕的不平之鳴是國家破產前奏

審計部剛公布第三期的前瞻預算分配，因為台北市只分到89億，高雄市卻分到1265億元，占第三期預算的1/4，引起台北巿長蔣萬安的批評與質疑。

同時，台中市長盧秀燕，也為自己分配到的預算是六個直轄市的倒數第二名，只有228億元；盧因此特別舉例，高雄市因為又要增建三條捷運，同樣是軌道建設，高雄市拿到了前瞻預算，而台中市只有一條捷運，為爭取第二條，送給中央審查計畫來回5年，還未通過，以致無法列入前瞻計畫，獲得預算補助。

2017年前瞻計畫在特別條例草案，在送立院審查時，就有很多反對意見，其中不缺過去支持民進黨的社運人士、專家學者。一般的印象是整個計畫就是急就章式的拼湊，沒有聽取真正專業意見；用一般人聽得懂的話，好像「天上掉下來」的計畫；尤其是成本效益的分析報告，僅占全部計畫300頁中的2頁，當時就有學者批評：如果這是學生的研究計畫，一定把他「當掉」！

蔣、盧兩位市長的不滿，當然立即遭到民進黨政府的「駁斥」，但這些「反駁」其實相當牽強！

第一，有部分「綠委」批評蔣萬安當時在審前瞻特別條例時，擔任國民黨黨團書記長，曾跳到桌上反對。身為反對黨立委，反對執政黨的提案，事屬正常；何況當時民進黨是以「強渡關山」方式硬要過關，相比扁朝與馬政府時代審查特別預算，前者耗時年餘，後者也費時4個多月，很明顯地，前瞻計畫壓根兒就是不甩質疑以及拒絕接受各界的意見。

批評蔣萬安的人意思是：當時你反對，現在怎麼可以向前瞻預算多要錢？這是什麼邏輯和思維？不是擺明了，非民進黨人士只要當初反前瞻，現在就不可以要求多分配一些預算？充分顯示民進黨立委「順我者生，逆我者亡」的「封建思維」！

第二，行政院長陳建仁的回應更是凸顯其「無知」。他説台北市比較其它縣市，中央統籌分配稅款已經分到最多，而且台北市的稅收比較多。意思是：前瞻預算少給你已經是客氣了，你不高興我還可以不給你，怎麽樣？

台灣中央和地方的統籌分配稅款是按照稅收，依一定的比例分配。6個直轄市所分配的百分比固然比一般縣市高，但直轄市及一般縣市的統籌分配稅款，也是按照各縣市人口、稅收、自籌財源等等指標分配。何況為了統籌分配稅款分配不公，歷年來各縣市長、朝野及地方治理學者，已經呼籲了十多年要修法。民進黨現在居立法院多數，要修此法，有如台語講「桌頂拿柑」易如反掌，何以不修？反而怪台北市拿較多的分配稅款？而且分稅是一碼，前瞻又是另一碼，怎可混為一談？

第三，前瞻預算最令人詬病的是，不僅它是特別預算，不受預算法舉債限制，根本就是「花台灣子孫的錢」；加上前瞻預算是分期編列，和扁馬時代的國家建設的特別預算是逐年編列，立法院仍有刪減及監督力道。前瞻的分期編列，很難去除國人懷疑，擺明了是有「逃避監督」的用心。

前瞻計畫要花8800億，這個錢是借台灣子孫的錢，而且一定要花掉；再加上反對當朝的就沒有「正當性」去要預算，難怪會被批評是為選舉「綁椿」！

根據政府網站揭露：「截至112年7月21日止，中央政府1年以上債務未償餘額新台幣（下同）5兆8,338億元，未滿1年債務未償餘額1,600億元；平均每人負擔債務25.6萬元。」想想每個人，包括剛出生的嬰兒就要背負25.6萬的欠債！更凸顯「前瞻計畫」前瞻了台灣政府的「破產」。

而蔣、盧兩位市長的「不平之鳴」只是「中華民國破產」的前奏曲罷了。