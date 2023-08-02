【專家之眼】明年大選結果 先看美中台八月驚奇

由於台灣大選局勢渾沌未明與社會相對淺碟，最近美中台幾個剛發生或即將發生的事件，恐有影響大選潛力。

首先談美中部分。前陣子美國派出國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使柯瑞接連訪陸，看似要改善雙方關係；中共這邊也有話要說，主動邀訪季辛吉，安排國防、外交以至於習近平等黨政一把手會面，看樣子是希望傳達想和平，卻又不能丟面子的訊息給美國高層。這是兩國不希望擦槍走火的新一波努力。只有部分陰影：傳聞美國正準備出手限制陸企存取美國雲端運算服務。

進入美台關係，紛雜信號開始變多，恐也與接近美國大選期程有關。在延續美中溝通基調部分，前日美方公開放消息要賴清德澄清走進白宮說，藉由壓制台獨聲浪對中共示好。然而，另方面美國安排賴8月過境，並宣布首度動用總統撥款權，提供我108億元軍援。還有國會加碼提出多項友台法案，包括台灣國際團結案、透過實力促進台灣和平案、2024財政年度國防授權案、台灣租稅協定案，以及誠實地圖案等。

至於兩岸關係。過去中共並不針對在野時期的蔡主席等綠營重要領導批評，到現在直接點名賴清德借過境「竄訪」倚美謀獨，看的出來中共對民進黨未來執政的兩岸關係不抱期望。而兩岸冰封多年、敵意螺旋升高，再加上選舉將近、特定勢力虎視眈眈，一有風吹草動，就會被放大檢視。

7月底中共釋放以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」關押的台人李孟居赴日。他已接受外媒訪問，陳訴冤屈，說自己過去很少談政治議題，而他被捕理由是拍攝深圳武警集結訓練情況，但那些照片從旅館就可以拍到，「我就是一個好奇的路人」，希望未來可以成立國際救援平台，讓在中國被迫失蹤者獲得協助。等他回來後，媒體開始炒作，也可能帶來些許影響。

另個看來未成為問題的事件，是正在進行的成都世大運。從開始媒體就在檢視中共有沒矮化我方稱謂，而對於我方女排掌旗手被網民出征一事，當事人展現高EQ，沒有過多情緒表示，僅透露自己心情完全沒有受到影響。並澄清引發爭議的限動不是她帳號、照片不是她本人，請不要過度解讀。

上述事件，最可能影響大選的，就是8月中賴的過境訪美行。美台關係好，在馬政府時期對三邊關係不是壞事，但到了蔡政府執政連動兩岸關係，就變得敏感起來。以前台灣政要過境美國是常事，但今年3、4月間蔡的過境，中共同時進行38天的軍訓演習，這次再加上剛宣布的軍援，是自1978年美國停止軍援台灣後，首次要將美軍現有武器裝備交付給台灣，意義深遠。類似議題疊加之下，可以預期8月中旬賴的過境，會引發中共相當反應。關鍵在於美方給賴的規格待遇，以及中共內部政治需要。

目前此事對台大選的影響程度還看不出來。只由中共在李登輝時代的軍演，與對裴洛西與蔡訪美的兩次軍演判斷：強度不夠，台人沒有感覺，甚至幫綠營助選，但如果感受到威脅、或有特殊意義，則會帶來深遠影響。

相較之下，其他事情小的多，或只有加深印象效果。接下來幾天，成都世大運只要讓運動員自由發揮，沒有出現讓人回想起周子瑜國旗事件的委屈，就不會是個問題。

而國人當然歡迎李先生返台。相信未來會有些媒體談他在陸司法經驗。但此事影響力目前看來未知，因為他的一些說法與被披露的證據似有落差。例如他說過去少談政治，但卻曾任台灣聯合國協進會理事，而其解釋被捕理由是從旅館拍到的一些照片，但從中共還原李的手機內容與對話來看，有些照片是走到事發體育館一樓拍的。如果要談，或許需要更多釐清。

中共不是沒有和緩兩岸氣氛的牌。在6月海峽論壇大會期間，中共全國政協主席王滬寧宣布，制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，兩岸融合發展示範區等相關內容還在找時機發布，這算是和平的調子，只是8月既然有賴過境消息，恐怕不會在此時釋出，而這方面對台目前內部影響恐怕也有限。