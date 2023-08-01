蘇貞昌嗆吃米不知米價 游淑慧舉這2例反擊：誰不知米價？

國民黨北市大同士林立委參選人游淑慧點出高雄前鎮漁港原只申請3千萬，行政院最後卻核准81億。前院長蘇貞昌今嗆游「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。游淑慧反嗆「人比人氣死人，價比價就知道真實價值在哪裡」；「吃米不知道米價的，其實是這些行政院的官員們」。

游淑慧說，高雄前鎮漁港的補助從3千萬爆增到81億，其實今天PTＴ已經有網友找出物價比台灣高許多的歐洲漁港改造案，一處西班牙世界最大漁港，面積是前鎮漁港的160個大，但人家歐洲漁港造價也不過比前鎮漁港多23%，「人比人氣死人，價比價，就知道真實價值在哪裡」。

游淑慧再舉前鎮漁港這81億元中，光花在汙水下水道就15億，游說，對比台北市前市長柯文哲任內8年，花38億接通10萬戶汙水下水道，但高雄卻是花15億元就只蓋一個漁港的汙水下水道，「吃米不知道米價的，其實是這些行政院的官員們」。

游淑慧說，民智已開，現在網路都在討論，為什麼高雄前鎮漁港要花81億元，若前鎮漁港這麼重要又怎麼會一開始只申請3千萬？全台各縣市的建設都很重要，但中央「有沒有一碗水端平、補助有沒有標準？」